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Sam Vreeswijk

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Le Bayern Munich a officialisé l’arrivée d’un titulaire de la Nationalmannschaft lors de la Coupe du monde, contre une indemnité de transfert de 55 millions d’euros

Mercato
Bayern Munich
Eintracht Francfort
N. Brown
Allemagne

Nathaniel Brown quitte l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Bayern Munich, selon les informations de Sky Deutschland et de Fabrizio Romano. Le montant du transfert s’élève à 55 millions d’euros.

Il y a quelques semaines, le joueur avait déjà trouvé un accord personnel avec le Bayern ; il ne manquait plus que l’entente entre les deux clubs, désormais actée.

Le montant du transfert s’élève à 55 millions d’euros. Brown s’est engagé avec le Bayern jusqu’en milieu d’année 2031.

Le latéral gauche de 23 ans, également détenteur d’un passeport américain, a été formé au centre de formation du FC Nuremberg. Début 2024, il a rejoint Francfort pour 5,5 millions d’euros, tout en restant à Nuremberg en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Sous les couleurs de l’Eintracht, il a disputé 75 matchs officiels, marquant 7 buts et délivrant 13 passes décisives.

Actuellement, le latéral gauche participe à la Coupe du monde avec l’Allemagne : il a déjà porté le maillot national à six et sept reprises contre le Curaçao et la Côte d’Ivoire, mais il manquera le match face à l’Équateur en raison d’une blessure.

À Francfort, Brown était encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2030. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle s’élève à quarante millions d’euros.

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