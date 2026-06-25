Nathaniel Brown quitte l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Bayern Munich, selon les informations de Sky Deutschland et de Fabrizio Romano. Le montant du transfert s’élève à 55 millions d’euros.

Il y a quelques semaines, le joueur avait déjà trouvé un accord personnel avec le Bayern ; il ne manquait plus que l’entente entre les deux clubs, désormais actée.

Le montant du transfert s’élève à 55 millions d’euros. Brown s’est engagé avec le Bayern jusqu’en milieu d’année 2031.

Le latéral gauche de 23 ans, également détenteur d’un passeport américain, a été formé au centre de formation du FC Nuremberg. Début 2024, il a rejoint Francfort pour 5,5 millions d’euros, tout en restant à Nuremberg en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Sous les couleurs de l’Eintracht, il a disputé 75 matchs officiels, marquant 7 buts et délivrant 13 passes décisives.

Actuellement, le latéral gauche participe à la Coupe du monde avec l’Allemagne : il a déjà porté le maillot national à six et sept reprises contre le Curaçao et la Côte d’Ivoire, mais il manquera le match face à l’Équateur en raison d’une blessure.

À Francfort, Brown était encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2030. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle s’élève à quarante millions d’euros.