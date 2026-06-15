Le Bayern Munich a finalisé le recrutement de la star de l’équipe nationale marocaine, actuellement engagée dans la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas.

Ces derniers jours, le club bavarois a engagé des discussions avec le club néerlandais d’Eindhoven pour finaliser le transfert de son joueur Ismail Saibari lors du prochain mercato estival.

Selon le journal Bild, le champion d’Allemagne et le PSV Eindhoven sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur marocain cet été.

Il ne reste plus que la visite médicale pour finaliser le transfert, et, en Allemagne, l’arrivée de l’attaquant au sein du club bavarois la saison prochaine est considérée comme acquise.

Cette issue met fin à plusieurs semaines de discussions entre les deux clubs et constitue une étape décisive pour le Bayern, qui avait auparavant vu son offre pour Anthony Gordon (Newcastle) rejetée.

Selon Bild, le montant du transfert s’élèverait à environ 55 millions d’euros, bonus compris.

Ce montant constitue un compromis entre les exigences d’Eindhoven, qui espérait approcher les 60 millions d’euros, et celles du Bayern, désireux de rester sous la barre des 50 millions.

Cet accord intervient à un moment crucial : la visibilité internationale du joueur, auteur d’un premier but contre le Brésil (1-1) en Coupe du monde, pourrait encore faire grimper sa valeur marchande.

Les derniers détails du programme de visite médicale ont été finalisés : Sybari se trouvant actuellement aux États-Unis, les examens y seront effectués.

Le joueur effectuera les tests médicaux aux États-Unis avec l’équipe médicale du Bayern, sous réserve de l’accord définitif du PSV Eindhoven et de la Fédération marocaine de football.