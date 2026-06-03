Le Bayern Munich a déposé une première offre pour Saibari : le PSV pourrait toucher le jackpot

Le Bayern Munich s’apprête à transmettre une offre comprise entre 45 et 50 millions d’euros au PSV, a annoncé mercredi Mounir Boualin. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato, ce montant marquerait « le point de départ » des négociations.

Mardi, Mounir Boualin révélait déjà l’intérêt du Bayern pour Saibari.

Dans la foulée, le Rekordmeister a trouvé un accord avec le milieu marocain pour un contrat courant jusqu’en juin 2031. Les discussions avec le PSV s’ouvriront mercredi.

Le club néerlandais espère même établir un nouveau record : le départ le plus cher de son histoire, actuellement détenu par Hirving Lozano, vendu 50 millions d’euros à Naples en 2020.

Selon Florian Plettenberg de Sky Sports, le Bayern serait prêt à aller très loin pour Saibari, que l’entraîneur Vincent Kompany suit de très près.

Sous contrat avec le PSV jusqu’en 2029, le milieu marocain a marqué 15 buts et délivré 8 passes décisives en 27 matchs d’Eredivisie la saison dernière.