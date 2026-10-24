Comme l’a annoncé le FCB samedi après-midi, le gardien Neuer est indisponible sur blessure. Une irritation persistante d’un tendon du pied contraint le joueur de 40 ans à une nouvelle pause.

Dans la soirée, Sky a ensuite indiqué que le milieu de terrain Aleks Pavlovic manquerait lui aussi la rencontre en raison de problèmes au mollet.

En raison de ses problèmes au pied, Neuer avait déjà manqué la victoire à domicile contre le RB Leipzig (6-1) le week-end dernier, ainsi que le match de Ligue des champions chez le Viking Stavanger auparavant. Il avait retrouvé le but du FCB en milieu de semaine lors du choc de Ligue des champions contre Arsenal (2-2), mais doit désormais de nouveau déclarer forfait.

Comme contre Leipzig et Stavanger, Jonas Urbig le remplacera. Le joueur de 23 ans, que le FCB prépare à succéder à Neuer, a déjà disputé quatre matches toutes compétitions confondues cette saison. À cela s’ajoutent deux sélections en équipe d’Allemagne. Le Bayern n’a donc pas à s’inquiéter d’un éventuel manque de rythme de son gardien.

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Qui manque encore au Bayern Munich, outre Manuel Neuer, et qui pourrait remplacer les blessés ?

Outre Neuer, le champion doit se passer de plusieurs autres joueurs de renom sur le terrain de Fribourg, troisième du classement après un très bon début de saison. Joshua Kimmich, patron du milieu de terrain, est absent comme contre Arsenal en raison d’un décès dans sa famille. Si Pavlovic devait lui aussi manquer à l’appel, les options dans l’entrejeu seraient limitées. Aux côtés de Tom Bischof, Bara Sapoko Ndiaye, âgé de seulement 18 ans, pourrait ainsi connaître sa première titularisation de la saison. Autre possibilité : Konrad Laimer pourrait jouer à son ancien poste habituel de milieu défensif plutôt qu’à droite dans la défense à quatre.

Par ailleurs, le joueur offensif Luis Diaz (petite déchirure d’un faisceau musculaire), le meneur de jeu Jamal Musiala (blessure musculaire à la cuisse) et le défenseur central Min-jae Kim (élongation musculaire) sont indisponibles sur blessure.

En plus de l’absence de plusieurs titulaires habituels, l’entraîneur principal ne sera pas non plus présent dans le Brisgau. Vincent Kompany s’est effondré vendredi au centre d’entraînement alors qu’il assistait à une séance de l’équipe réserve. Le Belge a ensuite été transporté dans un hôpital de Munich, où il subit depuis des examens.

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Le directeur sportif Max Eberl a confirmé samedi matin en conférence de presse que l’état de Kompany était stable. On ignore toutefois quand le technicien de 40 ans, récemment touché par une forte infection virale, pourra revenir. « Vinnie aura tout le temps nécessaire, nous ne fixerons aucun délai. Nous devons déterminer : QUOI et COMMENT. Mais nous parlerons en semaines, il faut que ce soit clair pour tout le monde », a expliqué Eberl.

À Fribourg, Kompany sera remplacé par son adjoint Aaron Danks. L’Anglais de 43 ans était arrivé à la Säbener Straße en 2024 en même temps que Kompany.