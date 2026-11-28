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Le Bayern Munich manque d’attaquants avant son déplacement à Hambourg. Après les récents forfaits de Jamal Musiala et Michael Olise, Vincent Kompany devrait compléter son groupe pour la 11e journée avec deux adolescents issus du centre de formation. L’un retrouverait le groupe professionnel pour la première fois cette saison, tandis qu’un buteur de 16 ans pourrait enfin faire ses débuts en Bundesliga.

Selon kicker, l’ailier Maycon Cardozo, 18 ans, et Bastian Assomo figureront dans le groupe face au HSV pour la première fois cette saison. Cardozo, Brésilien et Thaïlandais, était déjà devenu la saison dernière le premier joueur de la World Squad du Bayern à disputer deux matches de Bundesliga avec le club, avant d’être absent depuis août en raison d’une blessure à l’épaule. Assomo, lui, n’a encore jamais joué avec les professionnels.

Bastian Friedrich Assomo, de son nom complet, est considéré comme le plus grand espoir au poste d’attaquant issu du centre de formation du Bayern depuis plusieurs années. Né à Berlin, le joueur de 16 ans, qui mesure 1,90 m, avait déjà figuré une fois dans le groupe professionnel en avril dernier, face au 1. FSV Mayence 05, sans entrer en jeu. Ces dernières semaines, ses nombreux buts inscrits en très peu de temps ont fait parler de lui et suscité chez beaucoup de supporters et d’observateurs l’espoir de le voir bientôt faire ses débuts professionnels.

Ces attentes avaient grandi après les blessures de Harry Kane, touché à la syndesmose, de sa doublure Ismael Saibari, également touché à la syndesmose, et de Serge Gnabry, blessé à un muscle de la cuisse. Mais Vincent Kompany s’était passé d’Assomo lors des derniers matches. Il avait préféré faire entrer pour quelques minutes l’attaquant de 19 ans Noah-Codjo-Evora, tant lors du nul 1-1 contre le 1. FC Cologne que lors de la défaite 2-1 sur le terrain du LOSC Lille en Ligue des champions.

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Codjo-Evora, qui a récemment prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’en 2030, compte cinq buts en 20 matches cette saison, toutes compétitions et équipes confondues. Assomo, lui, semble avoir marqué à volonté ces derniers temps. Le natif de Berlin a inscrit 13 buts lors de ses six derniers matches : il a signé un doublé lors de chacun de ses deux derniers matches avec l’équipe réserve en Regionalliga Bayern. Entre-temps, il a marqué huit (!) fois en trois rencontres avec la sélection nationale des moins de 17 ans. Mercredi, il a poursuivi son impressionnante série avec un but et une passe décisive en Youth League.

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Cette convocation intervient au lendemain d’une nouvelle aggravation de la situation des blessés au Bayern. Vendredi, Kompany a d’abord annoncé que Michael Olise manquerait également le match face au HSV en raison de douleurs. En fin d’après-midi, la nouvelle rechute de Jamal Musiala a provoqué une onde de choc autour du club le plus titré d’Allemagne. Sa déchirure de fibres musculaires, qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant huit semaines avant son retour pour deux brèves apparitions, s’est rouverte. Un triste point bas dans une succession de blessures qui semble désormais interminable.

Selon un média, Kompany aurait déconseillé à Musiala de jouer contre Lille. Le joueur aurait toutefois insisté pour participer au match en raison de la pression publique exercée par les dirigeants du Bayern . Ces dernières semaines, le président d’honneur Uli Hoeneß, le directeur général Jan-Christian Dreesen et surtout l’ancien directeur général Karl-Heinz Rummenigge avaient soulevé la question de savoir si Musiala pourrait retrouver son ancien niveau de performance malgré ses dysfonctionnements neurologiques, et évoqué un ajustement de son salaire. Rummenigge, en particulier, avait été critiqué pour des propos perçus comme très froids et calculateurs.

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Bastian Assomo, espoir du Bayern Munich : ses points forts et ses points faibles

Certes, ces buts ont été inscrits chez les jeunes et en quatrième division. Il pourrait maintenant montrer s’il a déjà le niveau pour la Bundesliga. Assomo s’était illustré avec les professionnels pendant la préparation, inscrivant deux buts en quatre matches amicaux. « Il est déjà impressionnant pour son âge », s’enthousiasmait alors Tom Bischof.

Le bilan de buts d’Assomo parle de lui-même. Ses entraîneurs au centre de formation, ainsi que Kompany, estimeraient toutefois qu’il dispose encore d’une importante marge de progression. Son premier contrôle et sa compréhension tactique seraient notamment à améliorer. Son jeu de tête ne serait pas non plus parfait, malgré son gabarit de 1,90 m.