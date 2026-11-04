Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1076529149.jpgSven Simon
Falko Blöding
Traduit par

« Le Bayern l’a échappé belle grâce à beaucoup de chance » : Dietmar Hamann voit dans l’échec de la prolongation une aubaine pour le Bayern

Super Lig
Galatasaray
L. Sane
Bayern Munich

Selon Dietmar Hamann, le Bayern Munich peut s’estimer heureux que la prolongation de contrat initialement prévue avec Leroy Sane soit finalement tombée à l’eau au printemps 2025.

Sur Sky Austria, l’ancien joueur du Bayern a lancé une violente charge contre Sané : « Il aurait aussi pu rester à Munich, mais je crois que le Bayern a eu beaucoup de chance d’échapper à cette histoire. On a vu ces 18 derniers mois qu’il n’était plus en mesure d’aider les équipes. »

Il faisait référence aux efforts du Bayern, il y a environ un an et demi, pour prolonger le contrat de Sané, qui arrivait alors à échéance. Un accord avait déjà été trouvé, avant que l’ailier ne change d’agent et ne souhaite renégocier. Finalement, Sané a choisi, de façon assez surprenante, de quitter les bords de l’Isar pour rejoindre librement le grand club turc de Galatasaray.

Depuis, Sané n’a toutefois que rarement répondu aux grandes attentes placées en lui à Istanbul. Il n’est actuellement pas titulaire sous les ordres de l’entraîneur Okan Buruk. Mardi soir, par exemple, en Ligue des champions contre le VfB Stuttgart, il n’est entré en jeu qu’au milieu de la seconde période et n’a pas réussi à peser sur le match.

Le jugement sévère de Hamann : « On devrait peut-être demander aux supporters à quel point ils sont frustrés de voir arriver un international allemand. Depuis combien de temps est-il là-bas, maintenant ? 18 mois ? Son rendement est très limité. » Le consultant télé est convaincu que les supporters de Galatasaray aimeraient se séparer de Sané « le plus vite possible » : « Je ne sais pas ce qu’il compte faire. »

Prochains matchs
M05

M05

Bundesliga

07 nov. 2026

FCB

FCB

GAL

GAL

Super Lig

07 nov. 2026

AMS

AMS

Jusqu’à quand Leroy Sané est-il sous contrat avec Galatasaray ?

De fait, les statistiques de Sané sont actuellement modestes : en 2026/27, il compte 14 apparitions en compétition officielle, mais n’a disputé qu’une seule rencontre dans son intégralité et n’a encore inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive. Ce week-end, en marge de la victoire 4-0 en championnat contre Konyaspor, il s’est emporté contre un cameraman : « Casse-toi avec ta caméra. »

Sané, que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp n’a pas non plus appelé récemment en équipe d’Allemagne, est encore sous contrat avec Galatasaray jusqu’en 2028. Avec un salaire net de neuf millions d’euros par an, le joueur de 30 ans figure parmi les mieux payés du club, habitué aux titres en Süper Lig. Hamann ne croit pas que Sané ait encore un avenir en Europe. Il envisage plutôt qu’il rejoigne un club aux États-Unis ou en Arabie saoudite.

Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google