Sur Sky Austria, l’ancien joueur du Bayern a lancé une violente charge contre Sané : « Il aurait aussi pu rester à Munich, mais je crois que le Bayern a eu beaucoup de chance d’échapper à cette histoire. On a vu ces 18 derniers mois qu’il n’était plus en mesure d’aider les équipes. »

Il faisait référence aux efforts du Bayern, il y a environ un an et demi, pour prolonger le contrat de Sané, qui arrivait alors à échéance. Un accord avait déjà été trouvé, avant que l’ailier ne change d’agent et ne souhaite renégocier. Finalement, Sané a choisi, de façon assez surprenante, de quitter les bords de l’Isar pour rejoindre librement le grand club turc de Galatasaray.

Depuis, Sané n’a toutefois que rarement répondu aux grandes attentes placées en lui à Istanbul. Il n’est actuellement pas titulaire sous les ordres de l’entraîneur Okan Buruk. Mardi soir, par exemple, en Ligue des champions contre le VfB Stuttgart, il n’est entré en jeu qu’au milieu de la seconde période et n’a pas réussi à peser sur le match.

Le jugement sévère de Hamann : « On devrait peut-être demander aux supporters à quel point ils sont frustrés de voir arriver un international allemand. Depuis combien de temps est-il là-bas, maintenant ? 18 mois ? Son rendement est très limité. » Le consultant télé est convaincu que les supporters de Galatasaray aimeraient se séparer de Sané « le plus vite possible » : « Je ne sais pas ce qu’il compte faire. »

Jusqu’à quand Leroy Sané est-il sous contrat avec Galatasaray ?

De fait, les statistiques de Sané sont actuellement modestes : en 2026/27, il compte 14 apparitions en compétition officielle, mais n’a disputé qu’une seule rencontre dans son intégralité et n’a encore inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive. Ce week-end, en marge de la victoire 4-0 en championnat contre Konyaspor, il s’est emporté contre un cameraman : « Casse-toi avec ta caméra. »

Sané, que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp n’a pas non plus appelé récemment en équipe d’Allemagne, est encore sous contrat avec Galatasaray jusqu’en 2028. Avec un salaire net de neuf millions d’euros par an, le joueur de 30 ans figure parmi les mieux payés du club, habitué aux titres en Süper Lig. Hamann ne croit pas que Sané ait encore un avenir en Europe. Il envisage plutôt qu’il rejoigne un club aux États-Unis ou en Arabie saoudite.