Le Bayern est-il en train de préparer le départ de Kimmich?

Le Bayern Munich aurait contacté Pierre-Emile Höjbjerg pour le ramener à la maison. Un retour qui pourrait servir à anticiper le départ de Kimmich.

Champion d'Allemagne grâce à l'offrande d'un Dortmund qui a confirmé son statut de chokeurs ultimes, le Bayern Munich sait qu'il doit ardemment se renforcer au mercato pour ne pas connaître une seconde saison compliquée consécutive. Si un attaquant de pointe est la cible prioritaire du club, les Bavarois auraient contacté Pierre-Emile Hojbjerg pour le rapatrier là où il a commencé sa carrière. Mais si cette arrivée sert avant tout à renforcer un milieu de terrain fourni, elle pourrait tout aussi bien servir à anticiper le potentiel départ à venir de Joshua Kimmich.

Hojbjerg pour préparer le départ Kimmich?

Selon le journal allemand Bild, le Danois Pierre-Emile Hojbjerg serait donc une cible très concrète du Bayern Munich qui aimerait ramener en Bavière celui qui a porté ses couleurs entre 2012 et 2016 au tout début de sa carrière. Le club allemand et le joueur seraient actuellement en discussions et les choses avanceraient positivement. Lié aux Spurs jusqu'en 2025, Hojbjerg est désormais évalué à 45M et le Bayern devra sortir le chéquier, Tottenham étant réputé pour être dur en affaires.

Transféré à Southampton pour 15M, il avait ensuite rejoint Tottenham en 2020 contre à peu près la même somme. À 27 ans, le milieu de terrain arrive en pleine force de l'âge et pourrait amener un bagage physique et dynamique intéressant à la ligne médiane bavaroise. À Londres, le Danois a inscrit 10 buts et délivré 16 passes décisives en 145 rencontres disputées, une capacité à se montrer décisif malgré un rôle plutôt défensif qui plaît également au Rekordmeister.