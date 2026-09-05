En faisant match nul contre l’équipe de Miron Muslic, qui s’est battue avec abnégation, les Munichois ont perdu la tête du classement. Cela peut sembler n’être qu’une anecdote après même pas deux journées complètes, mais pas lorsqu’il s’agit du grand FC Bayern.

Car : le champion à 35 reprises était auparavant leader de Bundesliga depuis 67 journées consécutives. Soixante-sept ! À l’heure actuelle, c’est le SC Fribourg qui trône tout en haut, et dimanche, le FC Augsbourg pourrait s’emparer de la pole position en cas de victoire sur le terrain de l’Eintracht Francfort et éjecter le Bayern des places qualificatives pour la Ligue des champions !

Le dernier leader avant l’interminable série du Bayern était d’ailleurs — qui d’autre ? — le 1. FC Heidenheim après deux journées de la saison 2024/25.

Elversberg est-il un morceau trop gros pour ce FC Bayern ?

En outre, le Bayern est resté pour la première fois sans marquer dans un match de Bundesliga depuis février 2025. À l’époque, cela s’était terminé sur un 0-0 contre le champion, le Bayer Leverkusen. Depuis, les Munichois avaient inscrit 161 buts totalement absurdes en 47 matches, avant que Schalke ne gare le bus bleu roi et ne place derrière un sorcier aux bras de poulpe nommé Loris Karius.

Reste à voir si la crise munichoise va se prolonger. Le week-end prochain réserve toutefois au Bayern un adversaire, le SV Elversberg, qui affiche un pourcentage de victoires de 100 % en championnat et a inscrit, en tant que premier promu de l’histoire du championnat, sept buts lors de ses deux premiers matches.

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