Le Bayern dément avoir cassé sa tirelire pour Nagelsmann

Les champions d'Allemagne ont trouvé un accord pour débaucher Julian Nagelsmann de Leipzig, mais réfutent avoir payé une fortune pour ses services.

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a coupé court aux suggestions selon lesquelles l'accord visant à faire de Julian Nagelsmann le nouveau coach du club pourrait coûter aux champions allemands jusqu'à 25 millions d'euros.

Une compensation doit être versée au RB Leipzig après que le Bayern ait agi rapidement pour enrôler ce jeune technicien et en faire le successeur de Hansi Flick à partir de cet été. Divers chiffres ont été évoqués à propos de cet accord, mais Hainer affirme que ces bruits sont sans aucun fondement et qu'il ne s'agit pas du tout d'une acquisition record.

Le patron bavarois a déclaré dans un entretien Abendzeitung: "Nous avons dû trouver un accord avec Leipzig car Julian Nagelsmann y était toujours lié. Ne croyez pas tous les chiffres qui circulent dans la presse"

"Le Bayern avait besoin d'un entraineur de haut niveau"

Hainer a aussi cherché à justifier le pari qu'a fait son club en misant sur un technicien de seulement 33 ans: "Le FC Bayern est l'une des meilleures équipes d'Europe, et ils ont également besoin d'un entraîneur de haut niveau. Nous avons réussi à le faire en recrutant Julian Nagelsmann."

Les géants allemands ont été pris de court lorsque Flick a annoncé qu'il démissionnait à la fin de la saison. Son contrat devait durer jusqu'à l'été 2023, mais une résiliation anticipée de ces conditions a été convenue. Le Bayern est naturellement déçu de perdre un entraîneur qui les a conduits à la gloire en Bundesliga, en DFB-Pokal, en Supercoupe, en Ligue des champions, en Supercoupe d'Europe et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, mais ils pensent que Nagelsmann est le candidat idéal.

Hainer a enchéri en clamant que son club a devancé beaucoup de concurrents en attirant Nagelsmann à l'Allianz Arena: "Nous avons eu un très bon moment avec Hansi Flick en tant qu'entraîneur principal, et nous lui en sommes très reconnaissants. Six titres en une saison, seul Pep Guardiola a réussi cela avec le FC Barcelone en 2009. Nous avons maintenant embauché Julian Nagelsmann, un entraîneur qui, malgré son jeune âge, a déjà eu une carrière impressionnante et est très demandé en Europe. Julian Nagelsmann vient de Bavière et a souligné à plusieurs reprises que le Bayern Munich est une affaire qui lui tient à cœur. Je suis heureux que cela se soit produit si rapidement. Nous avons eu quelques conversations avec Hansi Flick, mais au final c'était son désir de changer après cette saison. Nous avons ensuite répondu à cette demande."