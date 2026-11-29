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Les coups durs s’enchaînent pour le Bayern Munich. Alors que les blessures s’accumulent, personne ne sait encore combien de temps Joshua Kimmich sera absent après son geste à Hambourg.

Selon l’ancien arbitre Patrick Ittrich, le Bayern Munich devra se passer de son pilier du milieu de terrain pour les derniers matches de Bundesliga de l’année civile.

« D’après mon expérience, on peut probablement dire que ce sera au moins trois matches », a déclaré Ittrich en tant que consultant pour Sky.

Kimmich a reçu un carton rouge de l’arbitre Bastian Dankert lors du déplacement du Bayern sur le terrain du Hambourg SV (0-0), pour un geste violent . Après une confrontation avec l’attaquant du HSV Alexander Rössing-Lelesiit, Kimmich a réagi à une poussée en tirant son adversaire par les cheveux pour le faire tomber.

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La star du Bayern pourrait toutefois bénéficier de circonstances atténuantes. « Cela dépendra de ce que l’arbitre écrira dans son rapport, a expliqué Ittrich. La provocation sera-t-elle mentionnée ? Présentera-t-il ses excuses au joueur ? Tout cela sera pris en compte. »

Getty Images

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Comment Joshua Kimmich explique son geste à Hambourg

Après son geste, Kimmich a fait son autocritique et qualifié son comportement de « totalement inexcusable ». « Je dois présenter mes excuses à l’équipe . Je ne peux pas vraiment l’expliquer non plus », a poursuivi le capitaine de l’équipe nationale allemande. « C’était vraiment très, très stupide et je suis content que nous ayons quand même pris un point. »

Outre Kimmich, le Bayern a perdu un autre joueur important sur blessure à Hambourg. Konrad Laimer doit être opéré en raison d’une blessure à la cheville et serait absent pendant au moins trois mois.

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Après les ruptures de la syndesmose d’Ismael Saibari et Harry Kane, la déchirure musculaire de Jamal Musiala et la blessure au tendon de Manuel Neuer, Laimer est le dernier joueur en date à rejoindre la liste des absents de longue durée dans l’équipe de Vincent Kompany.

Quels matches Joshua Kimmich manquerait-il ?

Le Bayern enregistre tout de même des retours : Alphonso Davies (déchirure musculaire), Michael Olise (contusion) et Serge Gnabry (blessure musculaire) pourraient être disponibles pour le match de Coupe d’Allemagne contre le Hertha BSC. Kimmich devrait lui aussi pouvoir jouer contre le leader de la deuxième division, puisqu’il ne devrait être suspendu qu’en Bundesliga. Les suspensions applicables à toutes les compétitions ne sont prévues que pour les fautes très graves.

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Si la prédiction d’Ittrich se confirme, la décision étant attendue lundi ou mardi, Kimmich manquerait toutefois les matches de championnat contre le SC Paderborn, la TSG Hoffenheim et le Werder Brême. Il pourrait en tout cas jouer en Ligue des champions contre le Slavia Prague.

Bayern Munich : les derniers matches de l’année 2026