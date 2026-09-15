Un rapport de presse a révélé qu'Arsenal surveille la situation d'un jeune talent de Liverpool, dans l'éventualité d'un possible départ du joueur au cours de la période à venir.

Selon ce qu'a publié le réseau ESPN, Arsenal guette la situation de l'ailier Rio Ngumoha avec Liverpool, en particulier si le jeune joueur ne parvient pas à obtenir suffisamment d'occasions pour s'imposer et à figurer de manière régulière avec l'équipe première, ce qui pourrait le pousser à envisager une nouvelle expérience loin d'Anfield.

Ngumoha a rejoint Liverpool en provenance de l'académie de Chelsea en septembre 2024, après avoir été considéré comme l'un des plus grands talents montants du football anglais, avant d'obtenir sa première apparition avec l'équipe première en janvier 2025.

Liverpool travaille actuellement à sécuriser l'avenir du joueur, Ngumoha se préparant à signer un nouveau contrat avec le club. Toutefois, la poursuite des négociations ne signifie pas nécessairement qu'il obtiendra le temps de jeu qu'il recherche avec l'équipe première.

L'intérêt d'Arsenal s'inscrit dans la volonté du club londonien de suivre les meilleurs jeunes talents disponibles sur le marché anglais, Ngumoha figurant parmi les joueurs pour lesquels une démarche pourrait être entreprise si le joueur décidait de chercher une plus grande opportunité de jeu.

L'intérêt pour Ngumoha ne se limite pas à Arsenal, puisque le rapport a signalé l'existence d'un intérêt également du côté du Bayern Munich, ce qui pourrait ouvrir la voie à une concurrence acharnée pour le joueur s'il décidait de quitter Liverpool à l'avenir.

La position de Liverpool demeure le facteur le plus important dans l'avenir du joueur, en particulier alors que le club tient à ses services et travaille à signer un nouveau contrat avec lui, tandis que son temps de jeu avec l'équipe première au cours de la période à venir sera décisif pour déterminer sa prochaine étape.

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