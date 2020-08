Le Bayer Leverkusen vise Patrik Schick pour remplacer Havertz

Proche d’un accord avec Chelsea pour Havertz, le Bayer Leverkusen a ciblé Patrik Schick comme remplaçant. Une somme de 30 millions d’euros est avancée

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures pour voir Kaï Havertz débarquer à . Malgré les propos de Rudi Voller, le meneur allemand se rapproche de plus en plus de Londres et le semble s’être fait une raison. A en croire certains médias italiens, le club allemand a ciblé le successeur de l’international allemand.

Ils n’ont pas cherché très loin puisque les dirigeants du Bayer sont proches de parvenir à un accord avec l’ pour le transfert de Patrik Schick. L’attaquant tchèque a été prêté la saison dernière au où il a inscrit 10 buts.

Les demi-finalistes de la Ligue des Champions auraient d’ailleurs bien aimé le garder mais le Bayer a passé la seconde et devrait rafler la mise pour une somme d’environ 30 millions d’euros. La Roma et le pensionnaire de sont en discussions ces dernières heures, malgré l’intérêt nouveau de .