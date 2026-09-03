Le Bayer Leverkusen rejette une offre de 45 millions d’euros pour Malik Tillman

Malik Tillman aurait pu franchir un joli cap lors du dernier jour du mercato anglais. Selon BILD, Brighton & Hove Albion s’est manifesté au tout dernier moment auprès du Bayer Leverkusen, qui n’a pas accepté une offre de 45 millions d’euros.

Brighton voulait attirer un milieu de terrain lors du dernier jour du mercato et avait donc d’abord jeté son dévolu sur Tillman. Leverkusen ne voulait toutefois plus coopérer aussi tard dans la fenêtre des transferts.

Brighton a dû vite se rabattre sur une autre option et est resté en Allemagne. Pour environ la moitié du prix demandé pour Tillman (23 millions d’euros), les Seagulls ont trouvé un accord avec le VfB Stuttgart pour Chema Andrés.

Âgé de 24 ans, Tillman vient de boucler sa première saison à Leverkusen, qui a versé 37,5 millions d’euros à Eindhoven à l’été 2025 pour « priver » le PSV de son joueur vedette.

Lors de sa première saison à Leverkusen, Tillman a disputé 42 matches. Avec huit buts et une passe décisive, il n’a pas encore réussi à avoir en Allemagne le même impact que pendant ses années en Eredivisie.

Lors des deux premiers matches de la saison, Tillman était titulaire sous les ordres de l’entraîneur Carles Martínez, qui ne voulait donc pas perdre son joueur créatif. Il n’a pour l’instant inscrit ni but ni passe décisive cette saison.

Plus tôt durant ce mercato estival, le PSV avait été prudemment lié à Tillman. Cependant, selon l’Eindhovens Dagblad, son arrivée ne s’est pas révélée faisable parce que Leverkusen ne voulait absolument pas coopérer à un prêt.