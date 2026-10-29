Les blessures ont transformé la défense en l'un des plus grands casse-têtes du Barça en ce début de saison. Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé et Xavi Espart ont tous été victimes de blessures diverses au cours des dernières semaines, ce qui a laissé à l'entraîneur Hansi Flick des options très limitées pour composer son arrière-garde, comme cela est apparu clairement lors des deux matchs face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Le Barça a perdu pour la première fois cette saison contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes sur le score de (4-2) en Ligue des champions, avant de s'incliner dans le Clásico face au Real Madrid en Liga, au Camp Nou (2-1).

Le journal « Sport » a indiqué que cette situation remet en lumière la nécessité de recruter un défenseur, un dossier auquel le club n'avait pas accordé la priorité lors du dernier mercato estival, notamment avec l'apparition d'une opportunité inattendue de recruter Rodri. Et il existe un nom bien précis que le président du club, Joan Laporta, a en tête depuis un certain temps.

Selon ce qu'ont expliqué Xavi Campos et Laia Tudel dans le podcast « Barça Reservats », le président du Barça nourrit depuis des mois le désir de recruter Pedro Porro, le latéral droit de Tottenham et international espagnol.

Laporta a été très impressionné par le joueur lors de la phase finale de la Coupe du monde, qu'il a suivi de près, et son intérêt pour lui ne s'est pas estompé au cours des mois qui ont suivi. Deco se montre lui aussi favorable à l'idée de sa venue, même si boucler l'opération ne sera pas chose aisée pour le club catalan.

Le journal a ajouté que le Barça s'était renseigné sur la situation du joueur lors des dernières phases du mercato estival, mais que les choses n'avaient pas dépassé ce premier contact, en raison des exigences élevées de Tottenham, qui dépassaient les 60 millions d'euros.

Il convient de rappeler que Tottenham avait prolongé le contrat de Porro avant la phase finale de la Coupe du monde jusqu'en 2031, avec une forte augmentation de salaire qui a fait de lui l'un des joueurs les mieux payés du club. Pour autant, le latéral reste ouvert à l'idée d'un retour un jour en Liga, une éventualité qui laisse la porte entrouverte à la possibilité d'une future opération.

Le recrutement de Porro permettrait de renforcer le poste de latéral droit, Koundé étant alors considéré comme une option de remplacement, et offrirait à Eric García l'occasion de revenir dans l'axe de la défense.

Cependant, un rapport de la radio « Catalunya Ràdio » indique qu'il est peu probable que Porro soit la cible principale du club lors du mercato hivernal, en raison des répercussions financières liées au montant de l'opération et à son salaire.

Le programme a cité des déclarations du trésorier du club, Ferran Olivé, dans lesquelles il a expliqué que toute nouvelle opération en janvier devrait être compensée par la vente d'un joueur, afin de garantir la viabilité financière de l'affaire.

Sur cette base, le scénario qui gagne du terrain consiste à donner la priorité au recrutement d'un défenseur central lors du mercato hivernal, de sorte qu'il s'agisse d'une opération économiquement viable, à l'image du transfert de Cancelo la saison dernière, en reportant une éventuelle tentative de recruter Pedro Porro au mercato estival.