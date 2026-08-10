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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Le Barça s'apprête à annoncer officiellement le départ de deux joueurs aujourd'hui

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R. Araujo
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Les deux joueurs partiront pour l'Angleterre et les Pays-Bas

Un rapport de presse a affirmé que le Barça annoncera ce lundi le départ de deux joueurs, après l'accord de la direction sur deux offres les concernant durant le mercato estival en cours.

Le journal « Mundo Deportivo » a précisé qu'outre l'annonce du départ de Ronald Araujo à Liverpool, on s'attend également à l'annonce ce jour du départ de Jofre Torrents (19 ans).

Le latéral gauche rejoindra l'Ajax Amsterdam, avec une option de rachat en faveur du Barça.

 En réalité, la conclusion officielle de l'opération était attendue hier, mais l'Ajax a disputé son premier match et elle a été reportée à plus tard dans la journée.

L'équipe de Michel Sanchez souhaite s'attacher les services du jeune talent du Barça, qui ne s'est pas déplacé à Udine samedi car le joueur attendait que son avenir soit tranché.

Le club néerlandais a recruté Caio Henrique et comptait déjà Owen Wijndal dans son effectif, ce dernier n'ayant pas l'intention de partir pour le moment. C'est pourquoi Jordi Cruyff, le directeur sportif de l'Ajax, qui voit en Jofre un latéral d'avenir, pourrait l'autoriser à rejoindre le Celta Vigo afin d'acquérir de l'expérience dans une équipe solide de la Liga, dont l'équipe réserve évolue en deuxième division.

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