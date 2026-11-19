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Le FC Barcelone a repris contact pour tenter de recruter Luka Vuskovic, défenseur croate de 19 ans de Brighton & Hove Albion. Recruté pour un montant record de 50 millions de livres, il suscite aussi un vif intérêt du Real Madrid et de Liverpool après des débuts remarqués sur la côte sud de l’Angleterre.

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Le Barça intensifie ses démarches pour renforcer sa défense

Selon TEAMtalk, le FC Barcelone compte parmi les clubs les plus déterminés à recruter Vuskovic, qui s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux d’Europe. L’international croate n’a rejoint Brighton en provenance de Tottenham Hotspur qu’en juillet 2026 , pour un montant initial de 46 millions de livres pouvant atteindre 50 millions avec les bonus. Il a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031. Brighton dispose également d’une option pour prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires.

La recrue record au cœur d’un excellent début de saison

Déjà remarqué la saison dernière lors d’un prêt convaincant à Hambourg, en Bundesliga, Vuskovic s’est vite adapté aux exigences physiques de l’élite anglaise. Le jeune défenseur a débuté chacun des 10 premiers matches de Brighton en Premier League en 2026-2027 et est rapidement devenu indispensable au cœur de la défense.

Sa domination dans les airs, son sang-froid avec le ballon et sa présence physique ont contribué à la solidité défensive de Brighton, auteur d’un début de saison exceptionnel sous la direction de Fabian Hurzeler. Ces prestations ont aidé le club de la côte sud à se hisser à la deuxième place du classement de Premier League avec 22 points, à seulement cinq longueurs d’Arsenal, champion en titre et actuel leader.

Les grands clubs européens suivent le jeune défenseur

De telles performances régulières en Angleterre ont naturellement attiré l’attention des plus grands clubs du monde, bien au-delà de la Catalogne. Selon le même article, Liverpool suit de près le jeune Croate et voit en lui un possible successeur à long terme de Virgil van Dijk en défense centrale. De son côté, le Real Madrid surveille également ses progrès rapides dans le cadre de sa réflexion sur l’avenir de ce poste au sein de son effectif.

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D’autres grands clubs européens, dont le Bayern Munich , manifestent un intérêt plus ou moins marqué pour le défenseur de 19 ans. La publication précise toutefois que Vuskovic se sent actuellement bien à l’Amex Stadium, où il joue régulièrement en équipe première et bénéficie de l’entière confiance de son entraîneur.

Brighton écarte un départ en janvier

Brighton devrait refuser tout départ en cours de saison, en janvier, alors que le club vise une qualification pour la Ligue des champions. Sans clause libératoire applicable l’été prochain et avec un contrat de longue durée, Brighton se trouve en position de force pour négocier. Des sources estiment que la période la plus réaliste pour un transfert est l’été 2027, lorsque Vuskovic aura 20 ans et que Brighton pourrait réclamer une somme bien supérieure à celle versée à Tottenham.