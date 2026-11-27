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Les pépins physiques s'enchaînent pour Andreas Christensen, dont l'absence lors du match de Liga entre le Barça et le Deportivo La Corogne, prévu dimanche au stade du Riazor, semble l'hypothèse la plus probable.

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De son côté, l'entraîneur Hansi Flick compte maintenir son plan en s'appuyant sur le jeune défenseur Alex Campos, qui a attiré les regards lors de sa première apparition avec l'équipe.

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D'après le quotidien catalan « Sport », le défenseur danois n'a pas pris part à l'entraînement collectif ce vendredi et s'est contenté d'un travail individuel. Son déplacement à La Corogne, samedi, paraît donc peu probable, sauf évolution inattendue de son état.

Christensen avait ressenti des douleurs lors d'une séance d'entraînement, peu de temps après son retour de blessure. Vendredi dernier, le club avait annoncé qu'il souffrait de légères douleurs et que sa participation face à Villarreal était incertaine.

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Ce nouveau problème physique vient s'ajouter à la longue série de blessures de Christensen, qui l'ont empêché de jouer régulièrement avec le FC Barcelone.

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L'ancien joueur de Chelsea a en effet manqué plus de la moitié des matchs en raison de problèmes physiques depuis son arrivée au Barça il y a 4 ans.

Une absence face au Deportivo signifierait pour Christensen un troisième match consécutif manqué, après la rencontre contre Villarreal et celle face au Sabah à Bakou.

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Christensen a rejoint le FC Barcelone à l'été 2022 en provenance de Chelsea, libre de tout contrat après l'expiration de son bail avec le club anglais.

Le défenseur danois avait remporté la Ligue des champions avec le club londonien en 2021.

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Face à cette absence prolongée, Flick continuera de compter sur Alex Campos, l'un des principaux bénéficiaires de la pénurie de défenseurs ces derniers temps.

Le jeune défenseur a disputé son premier match officiel avec l'équipe première face au Sabah, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Entré en seconde période, il a livré une prestation solide, saluée par les observateurs, sans commettre la moindre erreur dans ses passes.

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Campos devrait faire le déplacement à La Corogne avec l'équipe première, ce qui lui offrira une nouvelle occasion de figurer parmi les options de Flick. Sa présence représente toutefois une perte pour l'équipe réserve, qui a besoin de lui pour affronter Terrassa au stade Johan-Cruyff, dans un match important dans la course à la première place.

Concernant le onze de départ, Pau Cubarsí devrait être apte et former la charnière centrale avec Gerard Martín.

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Mais Flick pourrait choisir de reposer ce dernier en alignant Eric García dans l'axe, tout en maintenant Jules Koundé au poste d'arrière droit.

Par ailleurs, le Barça récupère Rodri Hernández, de retour à l'entraînement collectif. Il doit toutefois encore retrouver le rythme de la compétition, ce qui rend une titularisation peu probable, même s'il pourrait grappiller quelques minutes avant le difficile choc face à l'Atlético de Madrid.

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Le FC Barcelone trône en tête de la Liga avec 36 points, 3 longueurs devant son dauphin, le Real Madrid, et 5 devant l'Atlético, troisième.