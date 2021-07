Le Barça prêt à libérer Pjanic et Umtiti pour soulager sa masse salariale

Miralem Pjanic et Samuel Umtiti n'entrent plus dans les plans du Barça après une saison difficile et pourraient donc quitter la Catalogne.

Le FC Barcelone a proposé de libérer Miralem Pjanic et Samuel Umtiti de leurs contrats, selon nos informations, car le milieu de terrain et le défenseur n'entrent pas dans les plans de Ronald Koeman pour l'avenir. Gosens flatté par l'intérêt du Barça Pjanic, 31 ans, a rejoint le club en provenance de la Juventus l'été dernier dans le cadre d'un échange avec le Brésilien Arthur, mais n'a débuté que six des 13 matchs de Liga auxquels il a participé la saison dernière. Umtiti, quant à lui, n'a pas été en mesure de conserver une place dans le onze de départ en raison de trop nombreux pépins physiques depuis plusieurs saisons, et a également été limité à seulement 13 matchs de championnat en 2020-21. Barcelone veut se débarrasser des deux joueurs cet été, mais leur départ ne sera pas si facile. Le club du Camp Nou devra les payer, puisque Pjanic a encore trois ans de contrat et qu'Umtiti en a encore pour deux ans. Le Barça négociera avec les deux joueurs dans l'espoir de les convaincre d'accepter une indemnité. S'ils refusent, le club devra leur verser l'intégralité de leur salaire jusqu'à la fin de leur contrat. L'article continue ci-dessous Le club catalan cherche à libérer de l'espace dans son effectif et son budget. Francisco Trincao est la dernière figure en date à quitter le Barça, puisqu'il a rejoint les Wolves sous forme de prêt avec option d'achat dimanche. Il suit Jean-Clair Todibo et Juan Miranda sur le chemin de la sortie du Camp Nou. Pendant ce temps, le club n'a pas abandonné l'idée de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi, dont le contrat a expiré à la fin du mois de juin. Le Barça a déjà fait signer Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia, tous arrivés libres cet été, tandis qu'Emerson Royal a été acheté au Real Betis. Vainqueur seulement de la Coupe du Roi en deux ans, le club azulgrana veut se relancer dans sa quête de titres, mais se retrouve contraint de réaliser des économies en raison de la situation financière difficile à la suite de la crise du Covid-19.