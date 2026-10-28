Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone, poids lourd du football espagnol, a relancé la piste menant au milieu de terrain de Tottenham Hotspur Lucas Bergvall. Le jeune joueur peine à obtenir un temps de jeu régulier dans le nord de Londres cette saison. Bien que l’international suédois de 20 ans ait signé une nouvelle prolongation de cinq ans le mois dernier seulement, de grands clubs européens suivent sa situation de près.

Publicité

Les géants catalans relancent une piste déjà explorée

Selon TEAMtalk, le FC Barcelone s’intéresse de nouveau au meneur de jeu scandinave après avoir constaté la baisse de son temps de jeu sous les ordres de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Depuis les arrivées estivales de Sandro Tonali et Mateus Fernandes, le milieu de terrain n’a disputé que 144 minutes en Premier League, avec deux titularisations et deux entrées en jeu, auxquelles s’ajoutent deux apparitions en Carabao Cup. Ce manque de temps de jeu a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens, malgré son nouveau contrat courant jusqu’en 2031.

Un profil technique adapté au Camp Nou

Le FC Barcelone avait déjà suivi le milieu de terrain de près lors de son passage au sein du club suédois de Djurgarden en 2024, avant de voir Tottenham remporter la course à sa signature.

Le média précise que les responsables du recrutement du Camp Nou apprécient toujours ses qualités athlétiques, sa technique et sa polyvalence à plusieurs postes dans l’axe.

Les dirigeants du club voient en ce jeune joueur une recrue d’avenir, capable de devenir un élément important aux côtés des jeunes milieux déjà établis que sont Pedri, Gavi et Marc Bernal, même si la concurrence serait rude pour se faire une place dans l’entrejeu.

Publicité Publicité

Les cadors italiens envisagent de passer à l’action cet hiver

Le même média révèle que Naples et la Juventus, deux clubs de Serie A, suivent eux aussi de près l’évolution de la situation dans la capitale anglaise.

Related Topics

Naples a inscrit le Suédois sur sa liste de cibles en prévision de possibles changements au milieu de terrain. Selon des sources, un départ vers le sud de l’Italie lui offrirait davantage de chances d’être régulièrement titulaire qu’un transfert en Catalogne.

La publication indique par ailleurs que la Juventus manifeste l’intérêt le plus marqué à court terme et vise un prêt de six mois en janvier pour atténuer sa crise de blessures au milieu de terrain. Tottenham reste toutefois maître de la situation et ne souhaite pas, pour l’heure, autoriser un départ temporaire.

Publicité

Les prochains matches détermineront les projets pour cet hiver

La possibilité que l’intérêt venu d’Espagne et d’Italie se traduise par des offres officielles dépendra du temps de jeu accordé à Bergvall dans les prochains mois. Actuellement 14e de Premier League, l’équipe de De Zerbi reçoit Crystal Palace ce week-end, lors de la neuvième journée, avec l’objectif de remonter au classement. Pour l’instant, les dirigeants du club du nord de Londres restent réticents à laisser partir leur jeune joueur en pleine progression à l’approche du mercato hivernal.