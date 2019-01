Le Barça ne lâche pas l'affaire concernant Frenkie de Jong ?

D'après Mundo Deportivo, les dirigeants du club catalan se seraient déplacés à Amsterdam afin de tenter de convaincre de Jong de venir au Camp Nou.

Le Barça ne semble pas vouloir jeter l'éponge pour Frenkie De Jong. Et précisément pour cette raison, il a déplacé jeudi à Amsterdam toute une offensive constituée par le personnel du club.

Selon Mundo Deportivo, l'expédition du Barca, dirigée par le président Josep Maria Bartomeu était composée de Eric Abidal, secrétaire technique; et Pep Segura, directeur général. Ils auraient rencontré De Jong et son agent pour faire comprendre au joueur que la meilleure décision à prendre pour changer d’équipe est de s’arrêter au Camp Nou.



Alors que tout semblait indiquer que Frenkie De Jong finirait par prendre le chemin du PSG, cette dernière tentative de l'ensemble du personnel de Barcelone pour le convaincre augmente la pression sur la décision du joueur de l'Ajax.



Dans les prochains jours, De Jong et son agent devraient rencontrer les dirigeants de l'Ajax pour communiquer la décision finale quant à l'avenir du natif de Arkel.

Le Barça espère obtenir le "ok" du joueur pour pouvoir ensuite entamer des négociations avec l'équipe néerlandaise.