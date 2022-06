Le Barça n’améliorera pas les conditions salariales de Dembélé

Les dirigeants du FC Barcelone ont pris la décision de ne pas offrir de contrat revalorisé à leur attaquant français Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone n’est pas prêt à changer de position dans ses négociations avec Ousmane Dembélé et lui a fait comprendre qu'il pouvait soit accepter leur offre actuelle, soit quitter le club. Une information que GOAL est en mesure de confirmer.

Dembélé sera en fin de contrat dans cinq jours, et plusieurs grandes écuries européennes seraient intéressées par ses services. Sa priorité est cependant de continuer au Camp Nou. Le problème qui se pose c’est que ses employeurs actuels, qui restent confrontés à de sérieuses difficultés financières, n’ont pas l’intention de répondre à ses exigences salariales. L'offre qu'il a sur la table est donc à prendre ou à laisser.

L'attente continue pour Dembélé

Dembélé a choisi d’aller au terme de son contrat avec les Blaugrana, en espérant que ses dirigeants le prolongent plutôt que de le voir laisser partir libre. Mais du point de vue du club, rien n'a changé.

L'offre actuelle pour le champion du monde tricolore est la même que celle qui a été proposée en décembre et le FC Barcelone n'a pas l'intention d'améliorer ses conditions, malgré l'intérêt manifesté ailleurs. Le Paris Saint-Germain était notamment cité comme un potentiel prétendant pour le Français, tout comme la Juventus et Chelsea.

A présent, le futur de Dembélé est entre ses mains. Soit il accepte de revoir ses prétentions à la baisse, soit il se résout à aller voir ailleurs et relever un nouveau challenge dans sa carrière.

Qu'a dit le Barça au sujet de son contrat ?

L'entraîneur Xavi, pour sa part, n'a jamais caché son désir de garder l'ailier. "Sa prolongation est une priorité", a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa toute première conférence de presse après sa prise de fonction en 2021.

Le conseil d'administration des Blaugrana, cependant, refuse de céder aux caprices de sa star, refroidi notamment par les blessures répétitives du joueur. De son côté, ce dernier veut naturellement un contrat qui reflète son talent et son récent retour en forme. "L'avenir de Dembele doit être connu de lui et de ses agents, j'ai ma propre opinion sur la question", a déclaré le directeur du football du Barca, Mateu Alemany, en mai. "Il n'y a pas de nouvelles de lui, comme depuis six ou sept mois".