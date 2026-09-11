Pau Cubarsí n'a pas été le seul à... Non, il s'agit de Xavi Espart, jeune joueur du Barça âgé de 19 ans, qui a fait irruption dans la liste des candidats au Golden Boy lors de la dernière mise à jour du classement publié par le journal italien Tuttosport, après s'être imposé précocement dans les plans de l'équipe première et avoir été titularisé lors des quatre premiers matches de championnat, bien qu'il occupe pour la première fois de sa carrière le poste d'arrière gauche.

Selon le journal, qui décerne le trophée, Espart figure dans une liste élargie regroupant les meilleurs jeunes talents du monde, réservée aux joueurs nés en 2005 ou après, dans un contexte d'intérêt croissant pour le joueur depuis qu'il a attiré l'attention de Hansi Flick durant la préparation de la saison.

La présence d'Espart ne se limite pas à la liste du trophée principal, puisqu'il est également en lice pour le prix du « Golden Boy Web », qui est attribué par le vote du public.

Aux côtés d'Espart, le Barça compte parmi les candidats à ce prix Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Marc Bernal.

Les dernières éditions du prix du « Golden Boy Web » ont vu le sacre de Jude Bellingham, Wilds et Mouzakitis, tandis qu'il avait été remporté auparavant par Ansu Fati en 2020 et Adeyemi en 2021.

Le Barça possède un palmarès remarquable dans le trophée principal, après que trois de ses joueurs l'ont soulevé lors des cinq dernières éditions remportées par des joueurs du club : Pedri a décroché le trophée en 2021, puis Gavi en 2022, avant que Lamine Yamal ne l'obtienne en 2024, tandis que Désiré Doué en a été le dernier lauréat.

Pour l'édition de cette année, Pau Cubarsí se distingue comme le grand favori pour remporter le trophée, alors que l'apparition précoce d'Espart avec l'équipe première a donné un solide coup de pouce à sa présence parmi les meilleurs talents montants du football mondial.