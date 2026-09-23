« Le Barça l'a arraché des crocs du Real ! » : qui est Hafiz Gariba, entré dans le viseur de Flick ?

Il semble que l'entraîneur Hansi Flick ait trouvé la solution tactique pour panser les plaies de la défense du Barça, en l'absence d'Andreas Christensen, éloigné des terrains pour plus d'un mois et demi après sa blessure lors du match contre Séville.

Selon le journal espagnol « Sport », le jeune défenseur ghanéen Hafiz Gariba (19 ans) s'impose aujourd'hui comme un candidat exceptionnel pour renforcer l'équipe première, après son éclat remarquable avec l'équipe réserve du Barça et le fait d'avoir gardé sa cage inviolée lors des trois premiers matches de championnat.

Comment le Barça a-t-il arraché ce joyau des griffes du Real Madrid ?

L'histoire de l'arrivée de Gariba tient d'un scénario dramatique : il a commencé son parcours dans les quartiers démunis d'Accra avant d'être découvert par la fondation « Marcet ». En raison d'obstacles bureaucratiques ayant empêché son intégration chez les grands dès son arrivée en Espagne, il a joué au club « Codolar », en quatrième division catalane.

Malgré la modestie de la compétition, ses performances exceptionnelles ont provoqué un écho retentissant chez les recruteurs des deux clubs. De façon surprenante, le Real Madrid et le Barça ont envoyé leurs recruteurs observer Gariba sur le terrain et ont présenté des offres officielles pour l'enrôler au même moment, selon le journal « Sport ».

La direction du Barça a remporté la bataille avec intelligence grâce à une intervention rapide du responsable de l'académie, Toni Hernández, qui a convaincu le joueur du projet catalan pour qu'il rejoigne officiellement « La Masia », faisant ainsi perdre son pari à la direction du Real Madrid.

La tactique idéale pour le style de Flick

« Sport » a indiqué que Gariba a rapidement surmonté la malchance qui l'a poursuivi au début de l'été, à la suite d'un virus soudain qui l'a privé du stage en Angleterre. Le défenseur ghanéen a retrouvé sa forme avec précision pour devenir un pilier intouchable dans le onze de la réserve.

Cet éclat a attiré l'attention de Hansi Flick, qui connaît bien les qualités du joueur : le style de l'entraîneur allemand repose sur une défense avancée et nécessite des défenseurs dotés d'une vitesse exceptionnelle pour les retours et pour couvrir les espaces dans le dos, une caractéristique majeure de Gariba.

Avec la densité des matches et les blessures actuelles, la cote de Gariba grimpe pour devenir l'atout maître de l'équipe première, permettant au Barça de rendre la pareille à son public avec un transfert que les jours ont prouvé être un coup de maître aux dépens de l'éternel rival.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora