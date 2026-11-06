Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
imago-sport-1083439777.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Traduit par

Le Barça face à un dilemme lors du mercato de janvier ! Le géant catalan étudie des prêts et d’éventuelles ventes de joueurs, alors que les restrictions financières menacent la reconstruction de sa défense

Suivez GOAL sur Google

À l’approche du mercato de janvier, le FC Barcelone se retrouve une nouvelle fois dans une situation financière précaire, alors que le club cherche à tout prix à renforcer les options défensives de Hansi Flick. Malgré un bon début de saison, les blessures et le manque de profondeur au poste de défenseur central ont contraint le directeur sportif Deco à chercher des solutions créatives sur le marché des transferts.

Publicité

Des marges étroites et la priorité aux prêts

Le géant catalan fait de l’arrivée d’un nouveau défenseur central sa priorité cet hiver, mais la situation financière précaire du club l’oblige à agir avec une extrême prudence. Le principal objectif de la direction est d’éviter une dépense immédiate importante, dans la lignée des négociations à moindre coût menées auparavant pour des joueurs comme Joao Cancelo.

Dans l’idéal, le Barça privilégierait un prêt avec option d’achat, mais trouver des joueurs de qualité disponibles à ces conditions reste très difficile, les grands clubs européens concurrents exigeant des transferts définitifs. Selon Sport, le club n’envisagera un recrutement définitif que si un joueur de l’équipe première est d’abord vendu.

Le vice-président Ferran Olive a récemment fait le point sur la situation du club lors d’un entretien avec Cadena SER. Il a précisé que, si le club fonctionne selon la règle du 1:1, sa marge disponible est infime. Olive a expliqué que la marge actuelle sur la masse salariale n’est que d’environ 3 à 4 millions d’euros. Même la récente prolongation de contrat de Raphinha, qui lie le Brésilien au club jusqu’en 2030, ne dégage qu’une marge supplémentaire de moins de cinq millions d’euros. Ce gain vient de l’étalement du salaire actuel de l’ailier sur une période plus longue, mais il ne change guère le fait que le coût global de l’effectif augmente en raison des récents succès sportifs et des recrues estivales.

Des pistes en défense et la concurrence de la Premier League

Lisandro Martinez fait partie des joueurs envisagés comme solution à court terme. Selon certaines informations, ses relations avec l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, seraient tendues. L’Argentin est considéré comme un défenseur central idéal pour évoluer à gauche, mais Manchester United souhaite obtenir une indemnité de transfert avant l’expiration de son contrat en juin. Cela complique la tâche du Barça, qui suit également de près Castello Lukeba, du RB Leipzig.

Publicité
Publicité

Au-delà des joueurs confirmés, le Barça surveille le jeune talent néerlandais Ruud Nijstad, de Twente, dont la valorisation dépasse déjà les 20 millions d’euros. Selon certaines informations, le club d’Eredivisie attend que des équipes de Premier League déclenchent une surenchère, qui pourrait rapidement mettre le joueur hors de portée du Barça.

Related Topics

Prochains matchs
ATM

ATM

LaLiga

08 nov. 2026

BAR

BAR

Face à ces obstacles, Deco doit envisager des sacrifices au sein de l’effectif pour réunir les fonds nécessaires. Le spécialiste des transferts Mateo Moretto a suggéré que la vente d’un joueur de grande valeur pourrait résoudre plusieurs problèmes : « Kounde pourrait être l’un des joueurs dont la vente permettrait au Barça de récupérer de l’argent pour, peut-être, recruter un avant-centre ou un autre arrière droit. »

Des départs importants possibles

Jules Kounde se trouve dans une situation délicate malgré sa polyvalence. Le Français peine récemment à enchaîner les titularisations, Eric Garcia et Xavi Espart lui ayant été préférés dans certaines rotations. Chelsea, qui n’avait pas réussi à recruter Kounde lorsqu’il avait quitté Séville pour 60 millions d’euros, reste attentif à sa situation. Le Bayern Munich pourrait également relancer son intérêt en janvier. Si la place du défenseur dans les plans de Flick ne gagne pas en importance, le club et le joueur pourraient tous deux estimer qu’une séparation est la solution la plus logique pour faciliter une refonte plus large de la défense et donner à l’entraîneur des joueurs aux profils plus spécifiques.

Publicité

Alejandro Balde est un autre joueur formé au club dont l’avenir est actuellement incertain. Selon certaines informations, son agent, Jorge Mendes, explore différentes pistes en Europe pour permettre au jeune arrière gauche de retrouver un rôle de premier plan. Un prêt assorti d’une obligation d’achat est considéré comme la solution la plus viable pour son départ. Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City et Tottenham, en Premier League, ont tous manifesté leur intérêt. La Juventus et la Roma ont également tenu des réunions préliminaires au sujet du défenseur. Pour le Barça, une vente importante d’un joueur issu de son centre de formation représenterait un bénéfice intégral au bilan et lui donnerait la marge financière nécessaire pour enfin recruter les joueurs prioritaires de Flick.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Voir le profil de l'auteur