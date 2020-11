Le Barça et Neymar de nouveau au tribunal ?

Barcelone va poursuivre Neymar pour plus de 10 millions d'euros après avoir prétendument payé trop cher la star pendant son séjour au club.

D'après El Mundo, les résultats ont conclu qu'après le contrôle fiscal couvrant l'exercice 2015, le club a payé Neymar excessivement et cherche maintenant à récupérer cet argent.

El Mundo poursuit en notant que l'administration fiscale a affirmé que le Brésilien avait bénéficié d'un "enrichissement sans cause" puisque Barcelone avait payé un montant brut plus élevé que celui qui était dû.

En conséquence, les géants catalans ont intenté une action en justice sur la base d'un "trop-payé", mais l'agence fiscale a notifié à Barcelone que si la situation n'est pas résolue, alors les fonds surpayés (10,2 millions d'euros) seraient considérés comme un "don" par le club à Neymar.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world