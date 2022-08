Le Barça et ces équipes qui n'ont pas encore enregistré leurs joueurs en Liga

A l'approche de la deuxième journée de Liga, plusieurs équipes ont encore du mal à faire rentrer des joueurs dans leurs limites salariales cet été.

Le FC Barcelone est sans doute le cas le plus documenté, mais il est loin d'être le seul qui semble devoir être contraint de vendre dans les semaines à venir.

Les Blaugrana ont réussi à enregistrer la quasi-totalité de leurs nouvelles recrues vendredi dernier, mais Jules Kounde n'est toujours pas enregistré et il semble peu probable qu'il soit disponible pour le match de Barcelone contre la Real Sociedad.

Getafe a également fait un effort considérable de recrutement cet été par rapport à ses standards, en faisant venir Luis Milla, Domingos Duarte, Portu et Borja Mayoral. Cependant, ils n'ont pas encore inscrit le nouveau gardien de but Kiko Casilla, qui était prêté à Elche la saison dernière.

Almeria, fraîchement promu, n'a pas encore enregistré les noms de Leo Baptistao, Fernando Pacheco et Houboulang Mendes. On avait supposé qu'ils allaient réaliser une vente importante d'Umar Sadiq, mais le Nigérian reste au club pour le moment.

Le cas le plus extrême est celui du Real Betis. Les vétérans Joaquin, Andres Guardado et Claudio Bravo ont tous renouvelé leur contrat cet été et n'ont pas été enregistrés. Le prêt de Willian Jose est devenu permanent et les autres Brésiliens, Luiz Henrique et Luiz Felipe, n'ont pas encore été officialisés en Liga.

Au total, Manuel Pellegrini pourrait être privé de 11 joueurs pour le match contre le Real Mallorca, dont cinq blessés. Avec aucune vente importante à l'horizon immédiat, cela dépeint certainement un tableau inquiétant pour Los Verdiblancos.