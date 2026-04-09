Le Barça est furieux après son match contre l'Atlético et adresse quatre exigences strictes à l'UEFA

Le FC Barcelone a déposé une plainte officielle auprès de l’UEFA, dénonçant le carton rouge reçu par Pau Cubarsí mercredi soir lors de la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid.

Mercredi soir, lors du match de Ligue des champions opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, tout a mal tourné pour les Catalans. À la 44e minute, Julian Álvarez a été lancé en profondeur, et Cubarsí s'est lancé à sa poursuite.





Le défenseur espagnol a légèrement touché l’Argentin, qui s’est laissé tomber. Cubarsí a alors écopé d’un carton rouge, contraignant le Barça à terminer à dix.

Réduit à dix, le Barça n’a pas pu inverser la tendance et a finalement perdu 0-2. Dans sa réclamation, le club réclame quatre mesures disciplinaires à l’encontre de l’UEFA.

« Il est impossible pour Barcelone de rivaliser à armes égales avec les autres clubs. Ce n’est pas la première fois que des décisions arbitrales scandaleuses portent préjudice à ce club », écrit le club dans son communiqué.

Le club réclame l’accès aux échanges entre l’arbitre et la VAR au moment clé, ainsi que trois mesures supplémentaires : Istan Kovács doit reconnaître son erreur, puis être suspendu, de même que le VAR, Christian Dingert.