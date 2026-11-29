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Le FC Barcelone a profité dimanche de la défaite choc du Real Madrid survenue la veille. Au terme d’un match plaisant à Riazor, le tableau d’affichage indiquait 1-5. Lamine Yamal a ouvert le score grâce à un geste de génie de Dani Olmo, qui a ensuite marqué à son tour. Raphinha a inscrit un triplé pour le Barça, qui compte désormais cinq points d’avance sur l’Atlético et six sur le Real.

Utilisé ces dernières semaines comme défenseur central et même comme arrière droit, Frenkie de Jong a retrouvé sa place habituelle au milieu de terrain à Riazor. Il formait la paire à la récupération avec Pedri. Rodri a dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

Moins d’une minute et demie après le coup d’envoi, Barcelone a pris l’avantage d’une manière pour le moins surprenante. À la surprise générale, Dani Olmo, totalement démarqué, a laissé passer entre ses jambes un centre à ras de terre de Yamal. Un geste génial : le ballon a filé directement dans le but.

Deportivo a réagi au quart de tour et aurait pu égaliser quelques instants plus tard par Yeremay Hernández. Lancé vers le but, le milieu de terrain n’a pas réussi à conclure son face-à-face avec Joan García. Peu après, le gardien a toutefois été battu. Pierre-Emerick Aubameyang a joliment piqué son ballon au-dessus de l’Espagnol : 1-1.

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Deportivo n’a profité de cette égalité qu’une dizaine de minutes. Anthony Gordon a débordé son adversaire direct sur la gauche et adressé un centre précis à Olmo, dont la tête a trouvé le petit côté avec l’aide du gardien Leo Román : 1-2. Étonnamment, Eric García a été le joueur le plus dangereux pendant le reste de la première période. Le défenseur n’a toutefois pas marqué.

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En seconde période, Barcelone n’a pas tardé à inscrire son troisième but. Yamal a déposé un centre plein de finesse sur la tête de Raphinha, qui a battu Román d’une belle reprise. Les Catalans ont ensuite nettement ralenti le rythme. Yamal a certes cru porter le score à 1-4, mais la star était légèrement hors-jeu.

Un coup dur a rapidement suivi pour Barcelone. Frenkie de Jong semblait visiblement ressentir une gêne et s’est écroulé aux alentours de l’heure de jeu. L’international néerlandais a levé le bras et a été remplacé presque aussitôt par Andreas Christensen, qui effectuait justement son retour. Le Danois avait manqué les deux derniers matches en raison d’une blessure musculaire.

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Deportivo a été complètement balayé par Barcelone, qui a porté le score à 1-4 peu après. Jules Koundé a lancé Gordon dans la profondeur au bon moment. Malgré une frappe contrée, celui-ci a fait parvenir le ballon à Raphinha, qui a éliminé son adversaire direct au second poteau avant de ne laisser aucune chance à Román de près.

Zakaria Eddahchouri, ancien joueur du Telstar, est entré en jeu pour le Depor en fin de match et a fait une excellente impression. L’attaquant a notamment décoché une frappe puissante vers la lucarne, que García a repoussée de justesse en se détendant de tout son long. Le Depor n’a plus marqué, contrairement à Barcelone. Dans le temps additionnel, Raphinha a repris un centre à ras de terre de Yamal : 1-5.