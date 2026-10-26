Le Barça n'est pas parvenu à exploiter sa supériorité attendue au milieu de terrain lors du Clasico face au Real Madrid, malgré sa domination sur le ballon et son avantage au nombre de passes, les statistiques ayant révélé des erreurs lourdes de conséquences dans la prestation de ses milieux, au cours d'une rencontre qui s'est soldée par la victoire du club madrilène sur le score de 2-1 au Camp Nou.

Selon une statistique publiée par Fermín Suárez dans l'émission « Què t'hi jugues », Rodri Hernández et Pedri González ont chacun commis 13 erreurs de passe, un indicateur des difficultés rencontrées par les deux joueurs durant la partie.

Pedri a davantage souffert en première période, avec 11 passes manquées, contre 7 erreurs pour Rodri, mais le joueur du Barça s'est amélioré après la pause et a délivré une passe décisive qui a contribué au but de l'égalisation provisoire inscrit par Raphinha, avant que le Real Madrid ne fasse pencher la rencontre en sa faveur.

Les données du réseau « Opta » ont montré la supériorité du Barça en matière de possession avec 62,2 %, contre 37,8 % pour le Real Madrid. Le club catalan a par ailleurs réalisé 640 passes, contre 380 pour le club madrilène.

Le Barça a tiré à 18 reprises, dont 6 tirs cadrés, tandis que le Real Madrid a frappé 10 fois, dont 5 entre les poteaux et la barre.

Malgré cet avantage chiffré, le Real Madrid a inscrit deux buts contre un pour le Barça, et s'est également montré supérieur dans les buts attendus avec 1,95 contre 1,19, ce qui reflète le danger de ses occasions offensives.

Sur le plan individuel, Rodri a dominé le classement des joueurs ayant complété le plus de passes avec 84 passes, suivi de Pedri avec 78, tandis qu'Aurélien Tchouaméni, joueur du Real Madrid, a complété 44 passes.

Rodri a également dominé au nombre de touches de balle avec 105 touches, contre 96 pour Pedri.

En matière de récupérations de balle, Tchouaméni a enregistré 11 récupérations, devançant son coéquipier Arda Güler, qui a récupéré 7 ballons.

Ces chiffres confirment que la supériorité en possession et en passes ne signifie pas nécessairement une maîtrise réelle du déroulement de la rencontre, le Real Madrid ayant réussi à mieux exploiter ses occasions et à repartir avec une précieuse victoire dans ce Clasico.