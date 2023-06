Le Barça aurait trouvé son nouvel attaquant

Toujours en recherche pour se renforcer pour la saison prochaine, le Barça avance sur le dossier de son futur attaquant de pointe. Explications.

Malgré le titre de champion d'Espagne et le gain de la Supercoupe, les premiers trophées depuis l'arrivée de Xavi à la tête du club, le Barça n'est pas satisfait de son effectif actuel et souhaite encore activement se renforcer pour la saison prochaine. Et si Robert Lewandowski a en effet apporté un peu d'efficacité à un secteur offensif qui en manquait cruellement, la recherche d'un autre attaquant de haut niveau est l'une des priorités des Blaugrana. Cela tombe bien, les Catalans semblent avoir bien avancé sur le dossier.

Un nouvel attaquant bientôt au Barça?

Cible principale du Barça depuis quelques temps maintenant, Vitor Roque semble déjà commencer à confirmer les espoirs placés en lui. Récent international brésilien, l'attaquant de l'Athlético Paranaense a déjà inscrit 10 buts en 25 rencontres cette saison et progresse assez rapidement. À 18 ans, le jeune avant-centre attire de plus en plus de regards et les prétendants ne cessent de pointer le bout de leur nez.

Parmi eux, le Barça, qui a montré son intérêt pour cette promesse dès ses débuts en pro et aimerait, à ce titre, être récompensé pour avoir cru en lui avant les autres. Selon plusieurs sources, les Catalans seraient d'ailleurs passés à l'offensive pour tenter de devancer leurs concurrents : les contacts ont été ouverts avec l'entourage du joueur qui devrait geler les autres négociations en attente de voir où cela mène avec les Culés. Le Portugais Deco, ancien joueur blaugrana et aujourd'hui représentant du club, devrait rejoindre le Brésil pour accélérer le processus et arriver à un accord entre toutes les parties.