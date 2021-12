Le Barça assure qu’il pourra "recruter cet hiver et durant l’été"

Le FC Barcelone pourra effectuer des recrutements lors de la fenêtre de transfert d'hiver. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du club blaugrana, Ferran Reverter, lors d'une conférence de presse pour présenter le référendum sur le financement de l'Espai Barça, qui aura lieu le dimanche 19 décembre.

Reverter a clairement indiqué que le club a les moyens de faire venir un joueur, sous réserve d'une situation économique qui ne laisse pas de place aux grands mouvements. "Quand le marché s'ouvrira, le Barça doit être là et sera là. Évidemment, le Barça pourra signer, en hiver et en été. Il doit regarder très attentivement comment il s'y prend, mais il n'y a aucun doute que le Barça signera des joueurs en hiver et en signera en été", a déclaré le directeur général du Barça.

Un dossier Dembélé long

Ces derniers jours, les noms de Ferran Torres (Manchester City) et Cesar Azpilicueta (Chelsea) ont été cités pour un avenir plus ou moins proche en Catalogne. Joueront-ils avec Ousmane Dembélé ? C’est la grande question à Barcelone. Il a bien évidemment été question de l’avenir du Français, dont le contrat expire en juin 2022 et sur lequel Xavi compte à cent pour cent dans son nouveau projet.

Reverter a également admis que la situation peut traîner en longueur : "Bien sûr, nous voulons renouveler Dembélé. Cela peut prendre un peu plus de temps, c'est vrai, parce que la situation est telle que nous l'examinons dans les moindres détails."

Un naming pour le Camp Nou

Lors de la conférence de presse, le PDG du FC Barcelone a laissé plusieurs messages, la plupart visant le financement de l'Espai Barça et le déménagement que le club devra effectuer dans un autre stade lors de la saison 2023-24 pendant les travaux au Camp Nou, qui devrait connaitre un naming en même temps que ses rafraichissements.

"Nous avons reçu des offres allant de 10 à 20 ans. Mais les choses peuvent tellement changer que nous ne signons pas de contrat de plus de 10 ans, afin de pouvoir décider de continuer ou non selon que le montant est ou non excessif. Nous avons eu cinq offres, mais nous réduisons la liste. Nous avons eu des propositions concrètes et nous les avons rejetées."