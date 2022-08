Le Barça active son quatrième levier et pourra enregistrer ses recrues

Le club catalan finit par vendre les 24,5 % restants de "Barça Studios" pour pouvoir enregistrer ses nouveaux joueurs.

Un nouveau tour de vis pour le FC Barcelone. Le club du Barça a officialisé la vente des 24,5 % restants de "Barça Studios" (les membres avaient autorisé la vente de jusqu'à 49 % de ces actifs) pour environ 100 millions d'euros. Le club a vendu cette partie de ses actifs, qui serait en théorie son quatrième "levier", à la société "Orpheus Media", dirigée par Jaume Roures, chef du groupe "Mediapro".

Encore 100 millions récoltés grâce à la vente d'actifs

Cette vente servira à accélérer la croissance de la stratégie numérique, NFT et Web3 du club. Initialement, ce quatrième "levier" consistait à vendre des actifs à "GDA Luma", comme cela a été publié dans plusieurs médias, mais finalement la vente a été faite à la société "Orpheus Media". Cela a été confirmé par le FC Barcelone dans un communiqué officiel ce vendredi.

Le Barça est sûr de pouvoir enregistrer toutes ses recrues

Le timing de cette annonce n'est pas un hasard. En effet, la Liga reprend ce week-end et le Barça avait besoin de cette somme pour entrer dans les clous et inscrire ses nouveaux joueurs. Avec ces revenus, que le Barça pourra compter pour 100 millions d'euros, le club présidé par Joan Laporta espère pouvoir inscrire tous ses joueurs en LaLiga et avoir la validation provisoire de tous les recrutements effectués cet été.

À ce jour, le Barça n'a pas été en mesure d'enregistrer ses joueurs avec succès. Maintenant, avec la fermeture et l'activation de ce quatrième "levier", les dirigeants blaugrana espèrent que LaLiga recevra la documentation pertinente, l'approuvera et leur donnera le feu vert afin que Xavi Hernández puisse compter sur ses nouvelles recrues pour le premier match contre le Rayo Vallecano.

Avec l'activation de quatre leviers au cours de l'été, le FC Barcelone aura donc atteint son objectif à savoir réunir suffisamment d'argent pour se renforcer considérablement et redevenir compétitif en championnat d'Espagne mais aussi sur la scène européenne. Si le spectre de ne pas pouvoir inscrire ses joueurs a longtemps planer, le Barça est donc en passe de réussir son tour de force.