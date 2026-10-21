Le Barça a-t-il perdu volontairement la bataille de Paris ? L'énigme Rodri enflamme la Catalogne avant le Clasico

La défaite face au Paris Saint-Germain n'a pas été la seule chose à enflammer le débat au sein du Barça : c'est un choix tactique de l'entraîneur Hans Flick qui a déclenché une tempête d'interrogations, dont la plus marquante est la suivante : pourquoi avoir sacrifié Rodri lors du match pour lequel il était justement venu ?
L'analyste espagnol Luis Flaquer a suscité une large polémique avec son commentaire incendiaire dans l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio « Cadena SER », critiquant sévèrement la décision de laisser le joueur sur le banc des remplaçants lors du sommet au Parc des Princes.
Flaquer a déclaré, sur un ton d'étonnement manifeste : « Je ne comprends pas la décision de faire jouer Rodri huit matchs consécutifs, tout en sachant le calendrier chargé à venir, puis, le jour du match face au Paris Saint-Germain, et après avoir passé toute la journée à affirmer que Rodri est le joueur qui vous permet de briller dans ce genre de matchs, de le laisser se reposer, quelle que soit l'importance du Clasico de dimanche. »
Cette critique révèle une profonde division des opinions au sein des milieux catalans, les commentateurs Marcos López et José Mari Bakero estimant, contrairement à Flaquer, que la décision de ménager le porteur du maillot numéro 16 était une bonne idée, logique, afin de le préserver avant le Clasico.
Mais les faits en provenance de l'intérieur du camp confirment que le joueur était tout à fait prêt. Le journaliste Santi Ovalle a dévoilé les coulisses de la décision lors de la diffusion en direct du match, précisant : « Flick a dit qu'il s'agissait de gérer son effort physique. Il doit forcément ressentir les effets de cet effort, mais il est comme les autres joueurs du Barça. »
Il a ajouté : « Nous l'avons vu faire l'échauffement et il allait bien. Hier, nous l'avons vu s'entraîner et il a terminé la séance d'entraînement normalement, c'est donc une question de préservation, mais il est disponible pour jouer. »
Flick lui-même avait préparé le terrain à cette décision avant la rencontre, lorsqu'il avait insisté sur la nécessité de protéger ses joueurs, déclarant : « Nous devons prendre en compte l'état physique des joueurs, en particulier des internationaux. »
L'entraîneur allemand a souligné que le milieu de terrain espagnol avait disputé l'intégralité des trois derniers matchs sans interruption, concluant sa décision par une phrase catégorique : « Nous avons décidé de le ménager. Nous savons à quel point il est important, mais nous faisons confiance à Bernal. »
Entre la confiance de Flick envers le jeune Bernal et la critique acerbe de Flaquer, la question reste en suspens au Camp Nou : le Barça a-t-il perdu la bataille de Paris pour gagner la guerre du Clasico, ou bien se passer du joueur des « grands matchs » était-il une erreur injustifiable ?