Le Barça a-t-il perdu volontairement la bataille de Paris ? L'énigme Rodri enflamme la Catalogne avant le Clasico

La défaite face au Paris Saint-Germain n'a pas été la seule chose à enflammer le débat au sein du Barça : c'est un choix tactique de l'entraîneur Hans Flick qui a déclenché une tempête d'interrogations, dont la plus marquante est la suivante : pourquoi avoir sacrifié Rodri lors du match pour lequel il était justement venu ?

L'analyste espagnol Luis Flaquer a suscité une large polémique avec son commentaire incendiaire dans l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio « Cadena SER », critiquant sévèrement la décision de laisser le joueur sur le banc des remplaçants lors du sommet au Parc des Princes.

Flaquer a déclaré, sur un ton d'étonnement manifeste : « Je ne comprends pas la décision de faire jouer Rodri huit matchs consécutifs, tout en sachant le calendrier chargé à venir, puis, le jour du match face au Paris Saint-Germain, et après avoir passé toute la journée à affirmer que Rodri est le joueur qui vous permet de briller dans ce genre de matchs, de le laisser se reposer, quelle que soit l'importance du Clasico de dimanche. »

Cette critique révèle une profonde division des opinions au sein des milieux catalans, les commentateurs Marcos López et José Mari Bakero estimant, contrairement à Flaquer, que la décision de ménager le porteur du maillot numéro 16 était une bonne idée, logique, afin de le préserver avant le Clasico.

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Mais les faits en provenance de l'intérieur du camp confirment que le joueur était tout à fait prêt. Le journaliste Santi Ovalle a dévoilé les coulisses de la décision lors de la diffusion en direct du match, précisant : « Flick a dit qu'il s'agissait de gérer son effort physique. Il doit forcément ressentir les effets de cet effort, mais il est comme les autres joueurs du Barça. »

Il a ajouté : « Nous l'avons vu faire l'échauffement et il allait bien. Hier, nous l'avons vu s'entraîner et il a terminé la séance d'entraînement normalement, c'est donc une question de préservation, mais il est disponible pour jouer. »

Flick lui-même avait préparé le terrain à cette décision avant la rencontre, lorsqu'il avait insisté sur la nécessité de protéger ses joueurs, déclarant : « Nous devons prendre en compte l'état physique des joueurs, en particulier des internationaux. »

L'entraîneur allemand a souligné que le milieu de terrain espagnol avait disputé l'intégralité des trois derniers matchs sans interruption, concluant sa décision par une phrase catégorique : « Nous avons décidé de le ménager. Nous savons à quel point il est important, mais nous faisons confiance à Bernal. »

Entre la confiance de Flick envers le jeune Bernal et la critique acerbe de Flaquer, la question reste en suspens au Camp Nou : le Barça a-t-il perdu la bataille de Paris pour gagner la guerre du Clasico, ou bien se passer du joueur des « grands matchs » était-il une erreur injustifiable ?