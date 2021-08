Le Barça a fait "perdre l’envie" à Quique Setien

Entraîneur du Barça pendant huit mois, Quique Setien estime que son passage lui a fait perdre l’envie d’entraîner.

Il y a un an jour pour jour, le FC Barcelone subissait un terrible revers lors du Final 8 de Lisbonne en Ligue des Champions. Terrassé par le Bayern Munich (8-2), le Barça quittait la compétition par la très petite porte. Une défaite qui ne restera pas sans conséquence, poussant Messi à demander son départ en août 2020 et marquant la fin du règne de Quique Setien sur le banc catalan.

Douze mois après avoir été licencié, l’entraîneur espagnol a accepté de revenir sur les huit mois qu’il a passés chez les Blaugrana, après avoir pris la relève d’Ernesto Valverde. Critiqué durant tout son passage, l’ancien entraîneur du Betis Séville estime que, malgré la situation au club à ce moment-là, il est impossible de dire non quand un tel cador européen te contacte.

"Je suis parfaitement conscient, lorsque je vais à Barcelone, que j'y vais parce qu'ils n'ont personne d'autre, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est renoncer à aller à Barcelone et à entraîner les meilleurs joueurs du monde (...) Personne ne vous appelle quand une équipe se porte bien. S'ils changent, c'est que les choses vont mal pour eux", a-t-il déclaré dans une interview à Jot Down.

Avec une philosophie bien plus offensive que son prédécesseur, Setien devait correspondre aux standards tactiques du Barça. Malheureusement, il n’a jamais réussi à imposer sa patte, les rumeurs faisant d’ailleurs état de relations tendues avec Lionel Messi. La fessé contre le Bayern Munich a donc été la goutte de trop pour le club catalan mais aussi pour le coach lui-même.

Licencié sans en avoir été prévenu et ayant vu Ronald Koeman être promu comme nouvel entraîneur du Barça, Quique Setien n’a que moyennement apprécié l’attitude du club dans son départ et estime que cette parenthèse barcelonaise lui a fait plus de mal qu’autre chose.

"Ils ne m'ont jamais dit que je n'allais pas continuer. J'ai entendu le président faire une déclaration à la télévision (...) Personne ne m'a officiellement dit que j'étais licencié, quarante jours plus tard j'ai reçu une lettre de licenciement parce que les délais avaient été respectés et j'ai déposé une plainte qui est au tribunal en attendant que le procès commence."

"Entraîner ? Pas en ce moment. D'ailleurs, je n'en ai même pas envie. Je n'en ai pas du tout envie. De plus, j'ai beaucoup de choses à faire ici. Je vais aller entraîner une équipe de jeunes de deuxième année, dans la ligue nationale, je vais aider un jeune qui est là en tant qu'entraîneur, pour lui donner un coup de main (...) Je ne me vois pas entraîner à nouveau, j'ai perdu tout intérêt. "