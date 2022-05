Le Ballon d’Or sera remis le 17 octobre, annonce France Football

Vous ne savez pas encore ce que vous faites cet été ? Karim Benzema sait déjà ce qu’il fera dans la soirée du lundi 17 octobre. Comme l’a annoncé France Football ce mardi, le Ballon d’Or sera remis dans un peu moins de cinq mois.

La cérémonie aura lieu à Paris

La cérémonie aura lieu au Théâtre du Châtelet, à Paris. Concernant les finalistes, que ce soit pour le Ballon d’Or masculin ou féminin, leurs identités seront révélées dès le 12 août. Même date pour le Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune, et le Trophée Yachine, décerné au meilleur gardien.

Comme vous le savez, l’édition 2022 marquera un profond changement avec les précédentes puisque seules les performances de la saison écoulée (2021-2022) compteront, et non celles de l’année civile. Ce qui fait de Karim Benzema l’immense favori pour cette année.

KB9 devant Mané et Salah ?

Vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus, champion d’Espagne avec le Real Madrid et toujours en course pour une cinquième Ligue des Champions personnelle avant le choc contre Liverpool samedi, KB9 devance Mohamed Salah et Sadio Mané chez les bookmakers. En attendant la finale ?