La course au Ballon d'Or de cette année s'est transformée en une sorte de campagne électorale, en raison du grand flou entourant l'identité du lauréat attendu, dont le nom sera dévoilé lors de la cérémonie qu'accueillera la capitale britannique, Londres, le 26 octobre prochain.

À l'approche de la clôture des votes, prévue lundi prochain, la présence médiatique des stars nominées s'est intensifiée, ces dernières cherchant à renforcer leurs chances auprès des journalistes chargés de désigner le meilleur joueur du monde.

Cent journalistes participent au processus de vote, à raison d'un journaliste par pays parmi les 100 premières sélections du classement de la Fédération internationale de football (FIFA), tandis que la course médiatique est devenue un élément central du paysage ces dernières semaines.

Des campagnes médiatiques et chaque joueur qui choisit sa méthode

Les approches des nominés face à la course au Ballon d'Or diffèrent : Kylian Mbappé a opté pour une présence médiatique intense, tandis que les cercles proches des joueurs jouent un rôle de premier plan dans la gestion de ces démarches et le contact avec les médias, dans le but de mettre en avant des messages bien précis.

À l'inverse, d'autres joueurs, comme Harry Kane, privilégient une stratégie plus discrète, en apparaissant dans une ou deux interviews avec de grands médias, en plus de l'interview traditionnelle et détaillée accordée au magazine « France Football », l'organisateur de la récompense.

La campagne ne se limite pas aux joueurs eux-mêmes : les clubs se mobilisent aussi dans ce sens, que ce soit en ouvrant davantage leurs portes aux journalistes qu'à l'accoutumée, ou en mettant en lumière les statistiques de leurs joueurs, leurs chiffres et leurs performances tout au long de la saison.

Les grands clubs européens, notamment en Espagne, se distinguent par leur grande capacité d'influence médiatique et de contact direct avec les journalistes locaux.

Des journalistes révèlent la difficulté de choisir le lauréat

RMC Sport a contacté trois journalistes participant au vote du Ballon d'Or 2026, issus de continents et de fuseaux horaires différents, afin de dévoiler la nature de la compétition de l'intérieur du processus de vote.

L'un des journalistes a déclaré, sans révéler son identité : « En toute franchise, vous parlez des campagnes médiatiques de certains joueurs, mais je n'ai vu que très peu de ces démarches. Il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux, car ils amplifient les phénomènes et les critiques, et ces vidéos ne m'influenceront pas lorsque j'établirai ma liste des dix meilleurs joueurs. »

Il a précisé qu'il ne comprenait pas vraiment l'intérêt de « ces déclarations répétées », sauf dans les cas où le joueur accorde une interview directe au journaliste votant, ajoutant : « Et là, je pense que cela peut influencer le vote. »

En Espagne, un journaliste du quotidien « As » disposant du droit de vote a réalisé une interview avec Mbappé.

« Cette année est la plus difficile »

Un autre votant a déclaré, également sans révéler son identité : « C'est une année plus ouverte que les autres, et il est donc difficile de trouver un joueur qui fasse l'unanimité au sein de la liste proposée. »

Il a ajouté : « Vous pouvez voir des joueurs qui ont brillé durant la saison, mais qui n'ont pas brillé en Coupe du monde, et d'autres pour qui c'est l'inverse. Il est difficile de trouver un joueur qui a brillé sur les deux parties de la saison. »

Il a poursuivi : « Certains joueurs disposent d'arguments individuels solides, mais n'ont pas de réalisations collectives du même niveau. Je n'ai pas une très longue expérience du vote, mais cette année est la plus difficile. »

Ce même journaliste a affirmé que le processus de vote exige un suivi permanent de la saison, expliquant : « Le votant doit suivre la saison et analyser les faits et les statistiques, afin d'avoir une image claire le jour du vote. »

Il a révélé qu'il avait déjà arrêté son choix pour la première place, mais qu'il devait encore compléter sa liste des dix meilleurs joueurs, insistant aussi sur l'importance du classement des autres noms : « Il faut prendre en compte le reste du classement, car la deuxième place doit être meilleure que la troisième, et ainsi de suite. »

En revanche, un autre journaliste, d'un autre continent, a indiqué qu'il n'avait pas encore arrêté sa liste dans son intégralité, déclarant : « Je suis actuellement dans la phase finale de ma réflexion », avant d'ajouter : « J'ai arrêté mon choix pour la première place depuis la fin de la Coupe du monde. »

À lire également :

Ignorant Mbappé, Messi et Kane, Rodri se place parmi 6 candidats au Ballon d'Or

Des tentatives d'influencer certains votants

L'un des journalistes participant au vote a révélé que certains proches de joueurs avaient tenté de le contacter durant la saison, mais il a affirmé que cela n'avait pas influencé sa manière de choisir.

Il a déclaré à RMC Sport : « Oui, certains proches de certains joueurs ont tenté de me contacter. Je reçois aussi des courriels et certaines marques d'intérêt à des moments précis de la saison, mais je n'y prête pas attention. »

Il a ajouté : « Vous savez, la manière de s'approcher d'eux est souvent indirecte, et la plupart du temps, ce n'est pas l'agent du joueur lui-même qui s'en charge, mais d'autres formes sont utilisées. »

L'un des journalistes a souligné que la pression est forte dans certains pays, notamment lorsque les choix des votants ne correspondent pas aux souhaits des supporters locaux, avant de dire, ironique : « La plus forte pression ? Quand nos votes sont publiés. »

Les critères : qui mérite le Ballon d'Or ?

Sur le plan sportif, les avis des votants divergent quant aux principaux candidats. L'un des grands habitués du milieu journalistique a estimé que Khvicha Kvaratskhelia pourrait pâtir du fait d'être un joueur géorgien, expliquant : « Si l'on ne regarde pas la Coupe du monde, il fait assurément partie des trois meilleurs. »

Il a ajouté : « Ensuite, vous avez les meilleurs buteurs, Kane et Mbappé. Harry Kane a remporté le championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne cette saison, tandis que Mbappé n'a remporté aucun titre. »

Le principal problème auquel sont confrontés les votants reste de déterminer ce qu'il faut précisément évaluer au moment de choisir le lauréat, ce que l'un des journalistes a résumé en disant : « Pour les votants, la question que nous nous posons est : sur quoi nous prononçons-nous ? »

Il a fait référence aux critères définis pour le Ballon d'Or, mais il a en même temps insisté sur le fait que le choix « comporte aussi une part de ressenti personnel ».

L'un des votants dévoile l'ampleur de la difficulté de la tâche, après avoir affirmé qu'il lui avait fallu deux jours entiers de réflexion pour établir sa liste finale des dix meilleurs joueurs, dans le cadre d'une course ouverte où il est difficile d'aboutir à un nom faisant clairement l'unanimité.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora