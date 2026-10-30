Le vote du journaliste portugais António Tadia pour le Ballon d'Or 2026 a révélé des choix surprenants, puisqu'il a accordé la tête de sa liste à l'Espagnol Lamine Yamal, négligeant de placer le lauréat du trophée, Harry Kane, à une position élevée et lui préférant plusieurs stars, tandis que l'Argentin Lionel Messi s'est retrouvé à la septième place.

Tadia a placé le jeune joueur du Barça en première position, suivi du Français Kylian Mbappé, puis du Norvégien Erling Haaland, alors que le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia a occupé la quatrième place et l'Espagnol Pau Cubarsí la cinquième. Kane s'est quant à lui contenté de la sixième place, devançant Messi d'une position.

Les surprises ne s'arrêtent pas là, car la liste comprend le Portugais Nuno Mendes à la huitième place, l'Argentin Lautaro Martínez à la neuvième et l'Espagnol Rodri à la dixième, dans un vote qui a reflété les préférences du journaliste portugais concernant les meilleures stars de la saison.

Concernant la présence portugaise au classement final, Vitinha est arrivé à la quatorzième place avec un total de 59 points, devenant ainsi le meilleur joueur de son pays, suivi de João Neves à la dix-neuvième place avec 15 points, puis de Nuno Mendes à la vingt-troisième place avec 8 points et de Bruno Fernandes à la vingt-septième place avec 5 points.