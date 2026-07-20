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Le Ballon d’Argent et l’hommage à la victime marocaine… La FIFA dévoile la liste complète des lauréats des prix de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
France vs Espagne
France
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
France vs Angleterre
Angleterre
L. Messi
J. Bellingham
Kylian Mbappé
E. Haaland
P. Cubarsi
Rodri
U. Simon
Espagne
Argentine
É.-U.
France
Pays-Bas
Maroc
Mexique
Angleterre
Norvège

La liste complète

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la liste complète des récompenses individuelles de la Coupe du monde 2026, après avoir révélé, à l’issue de la finale, les lauréats des principaux trophées.

Le milieu de terrain espagnol Rodri a reçu le Ballon d’or du meilleur joueur, tandis que son compatriote Unai Simón a été sacré Gant d’or du meilleur gardien, Le jeune défenseur Pau Cubarsi a été désigné meilleur jeune joueur, tandis que le Français Kylian Mbappé a décroché le Soulier d’or en terminant meilleur buteur du tournoi avec 10 réalisations.

Lors de la publication du palmarès complet, la FIFA a attribué le Ballon d’argent à Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, auteur de huit buts et finaliste malheureux.

Le Ballon de bronze revient à la star française Kylian Mbappé, déjà lauréat du Soulier d’or et classé troisième meilleur joueur du tournoi, après avoir conduit les Bleus à la quatrième place.

Le classement des buteurs a réservé une curiosité : si Messi a obtenu le Soulier d’argent avec huit réalisations, l’Anglais Jude Bellingham a décroché le Soulier de bronze malgré une égalité à sept buts avec le Norvégien Erling Haaland.

L’avantage de Bellingham s’explique par le règlement de la FIFA, qui retient le nombre de passes décisives en cas d’égalité : l’Anglais a en effet délivré une passe décisive durant le tournoi, contre zéro pour Haaland, ce qui a permis au Madrilène de prendre la troisième place du classement des buteurs sans qu’il soit nécessaire de recourir au critère du temps de jeu.

Enfin, le prix du fair-play a récompensé la sélection néerlandaise pour son comportement discipliné tout au long de la compétition, malgré son élimination dès les huitièmes de finale face au Maroc.

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