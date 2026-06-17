« Le baiser de la vie »… Des directives présidentielles mettent fin à la crise du « terrain de Zamalek »

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ce mercredi la résolution de la crise concernant le terrain du club du Zamalek dans le quartier du 6-Octobre, conformément aux directives des autorités politiques.

Le terrain initial, retiré par le ministère du Logement, avait poussé la direction et les joueurs du club à solliciter l’aide du président Abdel Fattah el-Sissi afin de sauver le projet.

Dans son communiqué officiel, le ministère précise que les directives présidentielles exigent d’accélérer les procédures d’attribution d’un nouveau terrain, situé dans un quartier privilégié de la ville, à condition que le club présente un projet complet sur les plans technique, financier et juridique.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à renforcer le rôle des clubs sportifs, notamment les clubs populaires, dans la promotion des valeurs humaines, une éducation sociale saine et la détection de nouveaux talents.

Jawhar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, a salué la coopération constructive entre les institutions de l’État et le club afin de trouver la meilleure solution pour l’implantation de sa nouvelle antenne dans le quartier du 6 octobre, dans le gouvernorat de Gizeh.

Il a précisé que cette attribution reposait sur des études techniques et urbanistiques intégrées, menées en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, afin d’optimiser le projet et de fournir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des membres et des supporters du club.

Lettre de remerciement du Zamalek au président Sissi

De son côté, le conseil d’administration du Zamalek, présidé par Hussein Labib, a adressé une lettre de remerciement au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, après son intervention pour résoudre la crise du terrain du 6 octobre.

Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le conseil d’administration du Zamalek, présidé par le capitaine Hussein Labib, au nom des membres de l’assemblée générale et des millions de supporters, exprime sa gratitude à Son Excellence le président Abdel Fattah El-Sissi, président de la République, pour ses directives généreuses qui ont permis de trouver une solution définitive au problème du terrain de la succursale du club dans la ville du 6 Octobre, et pour l’attribution d’un terrain de premier choix destiné à accueillir ce nouveau pôle, répondant ainsi aux aspirations des supporters et des membres du club après de longues années d’attente.

Il a ajouté : « Le conseil d’administration du Zamalek exprime sa profonde reconnaissance pour les efforts concertés déployés par les institutions nationales, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Logement, de l’Équipement et des Collectivités urbaines ainsi que la commission de la Jeunesse et des Sports de l’Assemblée des représentants, dont la coordination a été déterminante pour étudier toutes les options et retenir la solution la plus pérenne au bénéfice de l’intérêt général.

Le conseil souligne que ce modèle innovant ne se contente pas de résoudre l’impasse actuelle, mais aussi une opportunité de développement et d’investissement majeure. Le terrain attribué présente en effet des atouts stratégiques et un emplacement privilégié susceptibles de générer des retombées économiques et financières supérieures aux précédentes, selon les études techniques et économiques menées par le club pour valoriser au mieux ses actifs, servir au mieux ses membres et garantir sa pérennité financière.

Cette décision témoigne de la reconnaissance par l’État égyptien du rôle social et de développement des clubs sportifs, acteurs clés dans l’épanouissement des citoyens, le soutien de la jeunesse, la cohésion sociale et la création d’un environnement sportif, culturel et de services digne des attentes des Egyptiens.

Il a conclu : « Le conseil d’administration du Zamalek réaffirme son engagement total à tout mettre en œuvre pour mener à bien ce projet selon les normes les plus élevées et dans les délais fixés, afin de répondre aux attentes des membres et des supporters, et de renforcer la place historique du club du Zamalek en tant que l’un des plus grands monuments sportifs d’Égypte et de la région… Que Dieu protège l’Égypte et son peuple, et qu’Il guide ses dirigeants avisés vers le bien, le progrès et la prospérité. »

Rappelons que la direction du Zamalek a déjà confirmé la validité de sa position dans le dossier du terrain du 6-Octobre. Cette crise a conduit au remboursement de 800 millions de livres à des investisseurs qui avaient signé des contrats avec le club concernant cette parcelle.