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Peter Bosz, entraîneur du PSV Eindhoven, a salué son homologue portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, avant le choc attendu entre les deux équipes lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, prévu demain, mardi.

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Lundi, en conférence de presse avant le match prévu au stade Santiago-Bernabéu, Bosz a affirmé ne nourrir aucune critique envers Mourinho, qu'il considère au contraire comme l'un des entraîneurs dont on peut apprendre de l'expérience, soulignant que ses succès constants traduisent sa capacité à évoluer et à s'adapter aux différentes situations.

« Mourinho a aussi un style bien à lui, facilement reconnaissable. Il prépare très bien ses joueurs et nous savons à quoi nous attendre de sa part. Je ne pense pas qu'on puisse remporter autant de succès sans continuer à évoluer. Je fais la même chose et j'essaie d'apprendre », a ajouté le technicien néerlandais.

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Il a poursuivi : « Il a certains principes, et ce qu'il a accompli au cours de sa carrière est incroyable. On ne peut pas arriver à cela sans s'adapter aux nouvelles situations. Je veux apprendre de lui, et on peut tirer profit de ses leçons. J'étudiais ce qu'il disait, et c'est ce message que j'essaie de transmettre à mes joueurs. C'est un entraîneur extrêmement intéressant. »

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Bosz a insisté sur le fait que leurs différences de personnalité et de philosophie ne signifiaient pas qu'il existait un différend entre eux : « Je n'ai aucun commentaire négatif à son sujet. Nous sommes deux personnalités différentes, il doit faire ce qu'il juge nécessaire pour gagner, tandis que j'ai une autre philosophie. Je ne dis pas qu'il travaille mal, mais je travaille d'une autre manière. Nous sommes complètement différents, mais je le respecte beaucoup. »

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La forme du Real et le 4-1 contre Liverpool : la surprise peut-elle se répéter ?

Interrogé sur la forme du Real Madrid avant la rencontre, l'entraîneur du PSV Eindhoven a déclaré : « Je pense qu'ils pratiquent un bon football. Ils ont remporté 9 victoires, dont certaines dans les dernières minutes, et c'est positif, car cela montre qu'ils sont capables de se battre jusqu'au bout pour gagner. »

Il a ajouté que son équipe avait l'habitude de jouer dans de grands stades, après avoir disputé la Ligue des champions au cours des quatre dernières années : « Le stade Santiago-Bernabéu est exceptionnel, mais nous avons déjà joué dans d'autres grands stades. »

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Bosz est revenu sur la victoire 4-1 de son équipe face à Liverpool la saison dernière, une expérience qui donne confiance à ses joueurs avant d'affronter le Real Madrid, tout en soulignant que les deux matchs n'avaient rien à voir : « C'était un grand succès, mais c'est un autre match, qui n'a aucun lien avec celui-là. Une partie de la préparation concerne la confiance, et nous devons en avoir beaucoup. Nous avons 4 points, mais nous avons encore des chances, nous devons tout donner et nous ne devons pas être trop négatifs. »

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« Le danger Mbappé ? Nous savons ce qu'il faut faire »

Concernant la manière de contenir la menace Kylian Mbappé, le technicien néerlandais a expliqué que ses joueurs avaient bien conscience de l'ampleur du défi : « Tout le monde connaît Kylian Mbappé, et je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup pour motiver les joueurs. Ils connaissent les joueurs du Real Madrid et savent parfaitement ce qu'ils doivent faire demain. »

Évoquant son plan de jeu, Bosz a assuré qu'il veillait à s'adapter à l'adversaire sans renoncer à l'identité de son équipe : « J'essaie toujours de m'adapter à l'adversaire, nous l'avons fait lors du match du week-end dernier, mais nous avons notre philosophie de jeu, que je veux préserver. Cela dit, nous devons nous adapter, surtout face au Real Madrid, car c'est une équipe très forte, avec des joueurs au potentiel immense. »

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Il a conclu en affirmant que sa philosophie reposait sur la confiance dans les qualités de ses joueurs et sur le courage, même dans les circonstances les plus difficiles : « Nous devons jouer avec courage, je ne suis pas quelqu'un de négatif. Au football, on peut parfois perdre, mais il faut se relever. On peut encaisser un but pendant le match, mais il faut essayer de revenir. Nous avons une bonne équipe et des joueurs au gros potentiel, nous avons fait de bons matchs à l'extérieur en Ligue des champions, et nous ferons la même chose demain. »

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