L'international marocain Ismael Saibari a révélé la motivation humaine derrière son choix de porter le maillot numéro 34 au Bayern Munich, affirmant que ce numéro revêt une symbolique particulière en hommage à son compatriote et ami Abdelhak Nouri, ancien joueur de l'Ajax.

Dans un entretien avec le site officiel du club bavarois, Saibari a déclaré que ce qui est arrivé à Nouri lors d'un match amical avec l'Ajax en 2017 continue de le faire souffrir, expliquant que la relation entre eux s'est développée au fil des années jusqu'à créer un lien fort entre les deux familles.

Le joueur marocain a ajouté : « Ce qui est arrivé à Abdelhak me brise le cœur. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, et rendre visite aux malades fait partie de ma religion, l'islam. »

Saibari a précisé que sa relation avec la famille Nouri avait commencé par l'intermédiaire de son agent, qui travaille avec le frère d'Abdelhak, avant que le lien ne se renforce avec le temps, déclarant : « La relation est devenue plus proche de jour en jour, même entre les deux familles. Nous partons en vacances ensemble. »

Le joueur du Bayern Munich a évoqué ses rencontres avec Nouri, affirmant qu'elles lui procurent des sentiments positifs, et a déclaré : « Quand je vois Abdelhak, nous passons toujours de merveilleux moments. C'est une belle idée pour moi que ce bonheur puisse peut-être contribuer à améliorer son état. »

À propos de la réaction de Nouri après avoir été informé de son transfert au Bayern Munich, Saibari a révélé qu'Abdelhak ne peut pas parler, mais qu'il communique par le mouvement de ses sourcils, précisant que sa joie face à la nouvelle était très évidente.

Saibari a ajouté : « Je lui ai aussi laissé la mission de choisir le numéro du maillot que je porterais au Bayern Munich. Il a choisi le numéro 34, c'est pourquoi j'ai décidé de le porter. »

Le numéro 34 occupe une place particulière dans l'histoire de Nouri, après qu'il l'a porté au cours de sa carrière avec l'Ajax, Saibari décidant d'emporter ce souvenir avec lui dans sa nouvelle aventure avec le géant bavarois, un geste qui reflète la profondeur de la relation qui l'unit à Nouri et à sa famille.