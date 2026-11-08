L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le titre du Masters de Paris « Masters 1000 » pour la première fois de sa carrière, après avoir dominé l'Américain Ben Shelton en deux sets secs, sur le score de 7-6 (5) et 7-5, en finale disputée dans la capitale française. Il brise ainsi une malédiction qui le poursuivait depuis longtemps dans ce tournoi et prend sa revanche sur un adversaire qui l'avait éliminé en quart de finale du dernier US Open.

Alcaraz a mis fin à une attente de 13 ans pour le tennis espagnol, qui retrouve enfin le titre de ce tournoi, David Ferrer ayant été le dernier Espagnol à le soulever en 2012. Le joueur espagnol devient ainsi le premier joueur de son pays à décrocher ce titre depuis lors, ajoutant un nouvel exploit à son palmarès bien garni malgré la difficulté de la saison qu'il a traversée.

Ce sacre représente le troisième titre d'Alcaraz depuis son retour de blessure au poignet, et le deuxième consécutif après sa victoire au tournoi de Vienne la semaine dernière. Il porte également son total à 5 titres cette saison, s'offrant un précieux coup de pouce moral avant sa participation au tournoi de clôture de l'Association des joueurs de tennis professionnels et aux rencontres de la Coupe Davis.

Une finale palpitante

Ce duel en finale avait une saveur de revanche pour Alcaraz, Shelton ayant mis un terme à son parcours au dernier US Open en le battant en quart de finale. Mais cette fois, le joueur espagnol a su mieux gérer la pression et faire pencher la rencontre en sa faveur.

Le premier set a été très disputé, Alcaraz ayant dû sauver 6 balles de break, contre seulement deux occasions pour son adversaire américain, avant que les deux joueurs n'aient recours au jeu décisif, remporté par l'Espagnol sur le score de 7-5, profitant des erreurs de Shelton et de sa capacité à exploiter les moments décisifs.

Malgré la perte du premier set, Shelton n'a pas baissé les bras et a réussi à breaker Alcaraz dans le deuxième set, mettant ainsi son adversaire sous forte pression après avoir pris les devants. Mais l'Espagnol a retrouvé son équilibre et élevé son niveau de jeu, renversant son retard de 2-4 pour mener 5-4, avant de conclure le set sur le score de 7-5 et de terminer la rencontre sans avoir besoin d'un set décisif.

Cette victoire a pris une importance supplémentaire à la lumière de l'annonce par Shelton de l'arrivée de l'entraîneur espagnol Juan Carlos Ferrero au sein de son staff technique à partir de 2027, une démarche qui a ajouté encore plus de piquant au duel entre les deux joueurs.

Avec ce sacre, Alcaraz décroche le 29e titre de sa carrière professionnelle et réalise un exploit longtemps attendu à Paris, après avoir souffert lors de ses participations précédentes de résultats qui ne reflétaient pas son niveau habituel. Il ajoute un nouveau trophée à son armoire et se rapproche encore de la collection complète des titres des Masters 1000, seuls les tournois de Shanghai et du Canada restant désormais absents de sa liste d'exploits.