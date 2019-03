LDC - Pour Frenkie de Jong, Sergio Ramos "pourrait le regretter"

Ayant volontairement écopé d'un carton jaune lors du match aller (1-2), Sergio Ramos manquera le retour face à l'Ajax Amsterdam, mardi prochain.

Lors du 8ème de finale aller de Ligue des champions face à l'Ajax à Amsterdam (1-2), Sergio Ramos avait délibérément écopé d'un carton jaune, comme il l'avait clairement laissé entendre au sortir de la rencontre. "En regardant le résultat, je mentirais si je disais que ce n'est pas intentionnel. C’est une chose à laquelle je pensais, il ne faut pas sous-estimer l’adversaire, ni dire que l’égalité est terminée, mais dans le football, il faut prendre des décisions difficiles, j’ai donc décidé de le faire", avait-il confié.

Le but ? Être suspendu au match retour et éviter le risque d'une suspension en quart de finale, en cas de qualification. Automatiquement suspendu pour le retour prévu le 5 mars prochain à Santiago Bernabeu, Sergio Ramos va, en plus, manquer un éventuel quart de finale aller, l'UEFA ayant officiellement sanctionné le défenseur central du Real Madrid de deux matches de suspension pour avoir écopé d'un carton jaune de manière volontaire.

"Nous n'avons pas dit notre dernier mot", prévient de Jong

Une sanction exemplaire de la part l'UEFA, qui n'a pas manqué de faire réagir l'international hollandais de l'Ajax Frenkie de Jong, lui qui rejoindra les rangs du FC Barcelone l'été prochain, s'étant engagé en Catalogne durant les derniers instants du mercato d'hiver, et ce malgré les avances du Paris Saint-Germain.

"Peut-être qu'il pourrait le regretter. Avec le score du match aller, le Real Madrid reste clairement favori. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot ! Nous avons encore des chances d'accéder aux quarts de finale", a en effetn déclaré le joueur de 21 ans, lors d'une interview accordée au quotidien néerlandais AD ce vendredi.

​En d'autres mots, en pensant déjà à une éventuelle qualification pour le tour suivant, l'international espagnol s'est peut-être vu un peu trop beau, l'Ajax Amsterdam étant largement capable de créer l'exploit et d'inverser la tendance, la formation néerlandaise ayant déjà fait très bonne impression sur ses terres à l'aller.