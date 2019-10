LDC - Marcelo (OL) : "On a toujours su rebondir"

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre de C1 face à Leipzig, le défenseur central de l'OL avait pour ambition de se relancer.

Si l'Olympique Lyonnais n'est pas au mieux en championnat, avec ses 9 points au compteur après 7 journées, les hommes de Sylvinho ne sont pas forcément mieux positionnés en Ligue des Champions, eux qui ont débuté leur campagne européenne par un match nul concédé à domicile face aux Russes du Zenit Saint-Pétersbourg (1-1) . Problème, les Lyonnais se déplacent sur la pelouse du ce mercredi, pas forcément l'endroit idéal pour reprendre confiance et se relancer.

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de ce deuxième match de la saison en C1, le Brésilien Marcelo entendait gérer la pression générée par la mauvaise passe actuelle, dans le but de rebondir dans les plus brefs délais.

"On a déjà eu une mauvaise passe l'an dernier. On a toujours su rebondir"

"On a toujours de la pression. Il faut savoir gérer tout cela. Il faut avoir confiance en soi. Les succès vont venir au fur et à mesure. On continue à travailler (...) On doit dépasser cette mauvaise passe avec beaucoup de travail. Il faut rester positif. Il nous faut du temps, notamment pour nous les défenseurs. Les succès vont arriver. On a également manqué de chance" , a d'abord concédé le défenseur central, de retour au premier plan ces dernières semaines. ​

"La Ligue des Champions, c'est toujours particulier. J'espère que demain sera le match du renouveau. On a déjà eu une mauvaise passe l'an dernier. On a toujours su rebondir" , a ensuite rappelé l'ancien du , face aux médias venus pour l'occasion. Des mots qui font échos à ceux prononcés par son entraîneur.

"Il faut prendre des points dans ce groupe compliqué. Nos joueurs sont impatients d’être à demain. Une victoire demain nous permettra d’engranger de la confiance pour le championnat. On a un groupe très intéressant. L’équipe à domicile est souvent favorite (...) Il faut enlever cette pression à l’équipe pour qu’elle puisse faire de meilleures performances et la confiance va revenir" , a en effet confié Sylvinho quelques minutes plus tard.