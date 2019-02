LDC - Marcelo (OL) : "Maintenir cette tradition lyonnaise"

À deux jours de la réception du FC Barcelone en Ligue des Champions, le défenseur brésilien se veut déterminé à créer l'exploit, ambitieux.

Arrivé la saison dernière pour apporter son expérience de la Coupe d'Europe, le Brésilien Marcelo s'apprête à disputer son match le plus important depuis son arrivée sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, face aux espagnols du FC Barcelone, mardi soir, pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Patron de l'arrière garde lyonnaise, l'ancien joueur du Besiktas aura en effet fort à faire face à Lionel Messi, Ousmane Dembélé ou encore Luis Suarez. Toutefois, à l'image du discours tenu par son entraîneur sur Téléfoot ce dimanche matin, nul doute que l'expérience récente de l'OL en Ligue des Champions lui apportera la confiance et la sérénité nécéssaires pour aborder ce match de gala sans le moindre complexe d'infériorité.

"Les grandes équipes ont un jeu moins fermé"

Ainsi, interrogé sur les chances des siens face aux Catalan, le Brésilien a livré un discours ambitieux, souhaitant renouer avec le passé glorieux du club rhôdanien dans cette compétition. "Nous avons eu un groupe difficile mais nous n'avons concédé aucune défaite. Manchester City est l'une des meilleures équipes actuellement et nous l'avons battue. Nous n'avons pas seulement gagné là-bas mais également convaincu les gens, contre City, car nous avons livré un grand match, et au retour également, même si nous ne l'avons pas emporté. Peut-être que cette année marque le retour des grandes années de Lyon en Ligue des champions. Ce sera différent contre Barcelone mais pourquoi ne pas maintenir cette tradition lyonnaise. Tout peut arriver", a ainsi confié Marcelo.

"Oui bien sûr. Sur les grandes rencontres, cela marche bien pour nous. On ne doit pas avoir peur et montrer notre football. Nous jouerons contre onze joueurs, des êtres humains. Bien sûr, il y a Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur au monde, mais il reste un humain", a ensuite ajouté le défenseur de 31 ans, avant de tenter d'expliquer les facilités lyonnaises dans les grands rendez-vous, en opposition totale avec leurs difficultés contre des adversaires jugés plus faibles.

"Il y a aussi le fait d'affronter des équipes jouant comme nous, avec un jeu tourné vers l'offensive, cela donne de belles rencontres. Nous avons une équipe rapide avec beaucoup de qualité balle au pied. Avec la qualité de notre groupe, il est plus facile de jouer contre des équipes qui ne ferment pas le jeu (...) Les grandes équipes ont un jeu moins fermé et ce n'est pas la même configuration. Le marquage des attaquants est différent et ça compte beaucoup. Si on regarde bien, Barcelone a également parfois des problèmes contre les petits", a expliqué Marcelo. Une chose est sûre, l'OL a tout à gagner dans cette confrontation.