LDC - Klopp (Liverpool) espère que Cavani (PSG) ne signera pas à l’Atlético

À un mois de la confrontation avec l’Atlético en C1, l’entraîneur de Liverpool s’est exprimé sur le dossier Edinson Cavani.

Bien malin celui qui pourrait dire sous quelles couleurs évoluera Edinson Cavani au 1er février. Cela pourrait être au , où il est sous contrat jusqu’en juin, ou du côté de l’ . Depuis le début du mercato hivernal, le club espagnol fait les yeux doux au Matador, et l’intérêt est même réciproque.

Cavani a envie de relever le défi madrilène. Entre la perspective de jouer en ou de cirer le banc avec le PSG en , l’Uruguayen a fait son choix. D’autant plus que l’Atlético aura également son mot à dire en Ligue des Champions.

Malheureusement pour les hommes de Diego Simeone, ces derniers rencontreront le tenant du titre, , dès les huitièmes de finale. Une double-confrontation évidemment périlleuse - l’aller est prévu le 18 février à Madrid, le retour se jouera le 11 mars à Liverpool - mais plus facile à aborder avec Cavani dans l’effectif.

Klopp : «J’ai entendu que Thomas Tuchel avait besoin de lui»

Et comme le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres, Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, préférerait voir Cavani rester au PSG : «Alvaro Morata et Joao Felix sont déjà assez dangereux. Diego Costa pourrait faire son retour, et il y a aussi Angel Correa. Donc j’espère qu’ils ne feront pas signer Cavani. Ils ont assez de bons attaquants», a expliqué le technicien allemand.

Difficile de lui donner tort, mais il faudra bien la grinta de l’Uruguayen pour causer du tort à l’impénétrable défense des Reds. «J’ai entendu que Thomas Tuchel avait besoin de lui. Dans tous les cas, j’étudierai bientôt l’Atlético et nous verrons s’il faut inclure Cavani ou non», a conclu Klopp.