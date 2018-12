LDC - Fekir, Génésio, Aulas... Toutes les réactions après la qualification lyonnaise

Ce mercredi soir, le club Français s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Après le match, la joie se voulait collective.

Terminant à la deuxième place d'un groupe dans lequel il a terminé invaincu, l'Olympique Lyonnais a tremblé ce mercredi soir face au Chakthior Donetsk (1-1) en Ligue des Champions, mais est parvenu à assurer sa qualification pour les huitièmes de finale, à Kiev.

Un succès obtenu grâce à une égalisation du capitaine Nabil Fekir en deuxième période, permettant aux hommes de Bruno Génésio, auteurs d'un parcours mouvementé dans la compétiton ces dernières semaines, de savourer après la rencontre, disputée dans des conditions de jeu difficiles, très éloignées de celles auxquelles ces derniers sont habitués dans le championnat de France.

"Beaucoup de joie, de fierté et de soulagement aussi"

Buteur heureux, Nabil Fekir confiait justement s'être préparé à ce cas de figure, tout en mettant en avant la force collective de ce groupe rhôdanien, régulièrement critiqué ces derniers mois. "On savait que ça n'allait pas être un match facile ici, avec les conditions, de la neige et un terrain un peu gras. En plus, on a encaissé ce but qui nous a fait un peu mal. Même si c'est moi qui ai marqué, ce soir, il fallait être présent et toute l'équipe a été présente. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'était pas passés", s'est félicité le capitaine des Gones, au micro de RMC Sport.

10 - @OL est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions pour la 10e fois de son histoire, total le plus élevé pour un club français 🇫🇷. Invincible. pic.twitter.com/gxyH8fFDt6 — OptaJean (@OptaJean) 12 décembre 2018​

Une joie largement partagée par son entraîneur Bruno Génésio, satisfait de ce résultat obtenu après des semaines de travail. "J'éprouve beaucoup de joie, de fierté et de soulagement aussi. Sur l'ensemble du match, ce résultat est largement mérité. Mon parcours est peut-être chaotique, mais aujourd'hui je suis fier des joueurs. Aller chercher une qualification en souffrant et sous pression, je suis content. Je suis heureux que le but soit marqué par Nabil. Il a été critiqué. C'est un beau symbole", a pour sa part confié l'entraîneur, pur produit du club à l'image du buteur de soir.

Toujours pour RMC Sport, le président du club, Jean-Michel Aulas, s'est lui aussi exprimé sur la qualifcation de l'Olympique Lyonnais. Selon lui, son club fera d'ailleurs office de petit poucet pour la suite de la compétition. "J'ai eu très peur, vous l'avez vu on a eu énormément d'occasions. On a eu très peur jusqu'au bout, Lopes a fait un arrêt fantastique en fin de match. On oublie l'enjeu financier, pour ne garder que l'enjeu du jeu et la passion. Le football, c'est la passion. Il y a de la fierté. L'objectif était de se qualifier, on sera le Petit Poucet, avec l'intime conviction qu'on peut faire quelque chose de grand", a estimé le dirigeant du club, évidement fier de la prestation de ses joueurs.