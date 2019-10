Lazio Rome - Rennes (2-1) - Toutes les réactions

Le Stade Rennais s'est incliné ce jeudi soir contre la Lazio (1-2). Retrouvez toutes les réactions des protagonistes.

Clément Grenier (milieu de terrain du , RMC Sport) : "On est frustrés parce qu'on fait une très grosse première période, on fait une très bonne deuxième période même si on subit un petit peu au retour des vestiaires, mais c'était logique. Il y a de la frustration parce qu'ils n'ont pas grand-chose dans le match. On a été super bons dans l'état d'esprit, on a fait de très bonnes choses avec le ballon, on est sortis de derrière, on les a malmenés. Malheureusement, on repart avec zéro point, c'est ça qui est frustrant"

Damien Da Silva (défenseur du Stade Rennais, RMC Sport) : "Il y a beaucoup de frustration. Dans le contenu on a été performants mais c'est négatif sur le plan comptable. Face à des équipes plus expérimentées, cela se joue au détail. Ils ont marqué sur leurs temps forts, nous n'avons pas fait assez mal sur les nôtres. On n'a plus tellement le droit à l'erreur. Il y a une double confrontation face à Cluj qui va être importante. Si l'on garde le même état d'esprit, il y a moyen de faire quelque chose."