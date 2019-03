Lazio Rome - AS Roma | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le derby qui opposera la Lazio Rome à l'AS Roma, ce samedi soir en Serie A.

Une bataille pour l'Europe sera le thème de fond de ce nouveau derby de Rome entre la Lazio Rome et l'AS Roma, ce samedi soir à l'Olimpico.

En effet, la Roma, 5ème du classement, dispose d'une avance de 6 points sur son rival en Serie A et abordera ce match dans une position plus aisée. La Lazio, elle, cherchera à obtenir la victoire afin de se rapprocher au plus près des joueurs dirigés par Eusebio Di Francesco.

Match Lazio Rome vs AS Roma Date Samedi 2 mars 2019 Horaire 20:30

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne Bein Sports 3 .

EFFECTIFS ET COMPOS

Des récupérations importantes pour Simone Inzaghi, qui aura Luiz Felipe et Bastos en défense après leurs blessures. Le second devrait immédiatement trouver place parmi les titulaires pour constituer la ligne de défense avec Acerbi et Radu.

Au milieu du terrain, il y aura également le capitaine Lulic à gauche et Parolo au centre. Correa aura la mission de soutenir le buteur Immobile.

Compo probable de la Lazio : Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulus, Parus, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

Di Francesco récupère Manolas en défense, tandis que l’autre retour important sera celui de Zaniolo en attaque: le jeune élément devrait être aligné avec Dzeko et El Shaarawy. Au milieu de terrain, Nzonzi devrait débuter sur le banc.



Compo probable de la Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.