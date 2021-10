Lazio - OM (0-0), Marseille n’y arrive toujours pas

En dépit d’une prestation très séduisante, l’OM a enchainé contre la Lazio un troisième match sans victoire en Ligue Europa.

Après trois journées en C3, l’OM est toujours invaincu. Mais, d’un autre côté, l’équipe phocéenne reste aussi sans victoire, et c’est là où le bât blesse. Comme c’était déjà le cas lors de ses précédentes sorties dans cette épreuve, la bande à Sampaoli a fourni un match intéressant lors de son déplacement chez la Lazio mais elle n’a pas été en mesure de concrétiser ses temps forts. Elle a dû se contenter d’un 0-0, qui la maintient à la 3e place de son groupe.

Marseille n’a que trois points, mais le verre peut être considéré comme à moitié plein vu que la course aux 16es de finale reste ouverte avec un point de retard seulement sur le Galatasaray et son adversaire du jour.

L’OM a manqué de réalisme devant

L’affaire aurait bien sûr pu être plus simple si Payet ses coéquipiers avaient fait preuve d’efficacité au Stadio Olimpico. Car les occasions pour forcer la décision, ils en ont eues. Une demi-douzaine au moins. Souvent timorés par le passé lors de leurs déplacements en Italie, ils ont affiché un tout autre visage cette fois-ci.

Cengiz Under est celui qui s’est le plus mis en évidence. Sur une pelouse qu’il connait bien en tant qu’ancien sociétaire de la Roma, l’international turc a été très actif et percutant. Il lui a juste manqué de l’adresse dans le dernier geste (15e, 40e, 49e et 64e). Des tentatives non exploitées qu’il va certainement regretter.

Arkadiusz Milik a aussi eu une balle de 1-0 qu’il n’a pas mis à profit (14e) au cœur d’une entame de match qui a été totalement à l’avantage de l’OM. Puis, en seconde période, c’est Dimitri Payet qui a loupé le coche (66e) sur une frappe légèrement déviée par un Laziale.

Immobile a fait trembler les Marseillais

Marseille a manqué de l’emporter, mais il se peut aussi se féliciter de ne pas avoir perdu. Car la partie aurait très bien pu basculer en faveur des Biancocelesti. Ces derniers ne sont pas restés spectateurs dans cette rencontre. Immobile a eu trois opportunités en or pour ouvrir la marque. Sur la première (51e), il a été signalé hors-jeu. Sur la seconde, il a touché la transversale (69e). Et sur la troisième, c’est Pau Lopez qui s’est interposé avec brio (88e). Le gardien espagnol a aussi été décisif en fin de rencontre sur une tête de son compatriote Raul Moro (66e).

Au final, le score de 0-0 parait donc assez équitable. Les deux équipes vont se retrouver dans deux semaines au Vélodrome pour tenter de se départager. D’ici là, les Phocéens ont un grand match de championnat à livrer. Celui de dimanche prochain contre le PSG.